Леонид Федун: надо сказать спасибо тому идиоту, который выпустил ракету в судью

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака" (5:2) отметил, что было бы странно ожидать другого результата.– Как мне игра? Ну, так... чуть-чуть сложнее, чем ожидали.– Я поздравил его! Здорово.– Раз он такой, значит, отражает. Но все-таки играла вторая лига с высшей, было странно ждать другого результата. Но Нальчик – тоже молодцы, бились.– Но есть и два пропущенных. А это очень плохо.– Есть указание УЕФА. К сожалению, тот идиот, который запустил ракету в судью в Мариборе, – ему и надо сказать спасибо.– Парень оживает. Оживает.– Лучшим был Мельгарехо! Но Денис мне тоже сегодня понравился.