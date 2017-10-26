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Тренер "Спартака-Нальчик": показали, что и во второй лиге можно играть в футбол

Главный тренер "Спартака-Нальчик" Сергей Трубицин прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с московским "Спартаком" (2:5).

"Мы готовились серьёзно. Уровень команд разный, но ребята показали, что и во второй лиге можно играть в футбол. Местами был хороший футбол, но "Спартак" есть "Спартак".

Быстрый гол "Спартака" во втором тайме повлиял в плане психологии, после него мы растерялись. Потом снова вошли в игру, но счёт был 3:1, потом 3:2 и мы физически просели. "Спартак" освежил игроков, и бороться в концовке было тяжело.

Жёсткая игра с нашей стороны? Это футбол. Бывало, и не так играют. «Спартак» тоже играл жёстко. Не было намерений ударить сзади, это просто единоборства", - цитирует Трубицина "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 01:51
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