Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Решение о замене газона на стадионе "Крестовский" примут после первого круга РФПЛ

Решение о возможной смене газона на стадионе "Крестовский" будет принято перед зимним перерывом в чемпионате России.

"Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" не соответствует действительности.

Коллегиальное решение всех сторон процесса будет принято по итогам первой части чемпионата перед зимним перерывом.

По понятным причинам, позиция и мнение "Зенита" будут определяющими.

К тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику и его качество постепенно улучшается", – заявил представитель пресс-службы "Зенита".

"Р-Спорт"
Сегодня, 02:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.