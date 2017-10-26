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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Решение о замене газона на стадионе "Крестовский" примут после первого круга РФПЛ
Решение о возможной смене газона на стадионе "Крестовский" будет принято перед зимним перерывом в чемпионате России.
"Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" не соответствует действительности.
Коллегиальное решение всех сторон процесса будет принято по итогам первой части чемпионата перед зимним перерывом.
По понятным причинам, позиция и мнение "Зенита" будут определяющими.
К тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику и его качество постепенно улучшается", – заявил представитель пресс-службы "Зенита".
"Р-Спорт"
"Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" не соответствует действительности.
Коллегиальное решение всех сторон процесса будет принято по итогам первой части чемпионата перед зимним перерывом.
По понятным причинам, позиция и мнение "Зенита" будут определяющими.
К тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику и его качество постепенно улучшается", – заявил представитель пресс-службы "Зенита".
"Р-Спорт"
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