Решение о замене газона на стадионе "Крестовский" примут после первого круга РФПЛ

Решение о возможной смене газона на стадионе "Крестовский" будет принято перед зимним перерывом в чемпионате России."Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" не соответствует действительности.Коллегиальное решение всех сторон процесса будет принято по итогам первой части чемпионата перед зимним перерывом.По понятным причинам, позиция и мнение "Зенита" будут определяющими.К тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику и его качество постепенно улучшается", – заявил представитель пресс-службы "Зенита".