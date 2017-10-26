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Виталий Шашков: у Тихонова большой кредит доверия

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Андрея Тихонова.

"Все разговоры о смене главного тренера – просто слухи. У команды сейчас небольшой спад, но это рабочий момент. Москва не сразу строилась.

Тренерский штаб работает и будет работать дальше. У "Крыльев Советов" большой кредит доверия к Андрею Тихонову", - цитирует Шашкова "Чемпионат.сом".
Теги: Шашков Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 05:01
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