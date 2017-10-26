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"Рубин" намерен продать название своего стадиона

"Казань-ТАИФ-Арена" — так уже в ноябре будет именоваться домашний стадион "Рубина", информирует "Бизнес-Online".

Сообщается, что переговоры с компанией "ТАИФ" о выкупе названия находятся на финальной стадии. По информации источника, подобная услуга (назвать стадион именем компании) может стоит до 150 млн рублей в год. При этом контракт обычно заключают на продолжительный срок — от 5 до 10 лет. То есть стоимость контракта могла бы составить до 1,5 млрд рублей.
Теги: Рубин
Сегодня, 05:01
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