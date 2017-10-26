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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:18
Александр Григорян: "Арарат" - единственный клуб, в котором у меня не было претензий к игрокам (1)
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Александр Григорян: "Арарат" - единственный клуб, в котором у меня не было претензий к игрокам
Бывший главный тренер клуба "Арарата" Александр Григорян заявил, что команда стала первой в его карьере, к игрокам которой у него не было ни одной претензии.
"Передо мной была поставлена задача создать достойный отрыв от второго места. Задача была полностью выполнена, но не могу сказать, что я удовлетворен, потому что в моем распоряжении были футболисты высокого уровня, с которыми эту цель было достичь несложно. Честно говоря, "Арарат" стал первой командой, к футболистам которой у меня не было ни одной претензии.
Поблагодарил ребят за проделанную работу и тяжелый труд. Не возникало даже мысли предъявить что-то по игре футболистов. Все было гладко, не было каких-то внутренних проблем между игроками.
В каждом клубе, который я тренировал, я находил для себя что-то новое. Тренируя "Арарат", я стал гораздо лучше управлять своими эмоциями. Это касается и тренировочного процесса, и поведения во время игры и на пресс-конференциях", - цитирует Григоряна ТАСС.
"Передо мной была поставлена задача создать достойный отрыв от второго места. Задача была полностью выполнена, но не могу сказать, что я удовлетворен, потому что в моем распоряжении были футболисты высокого уровня, с которыми эту цель было достичь несложно. Честно говоря, "Арарат" стал первой командой, к футболистам которой у меня не было ни одной претензии.
Поблагодарил ребят за проделанную работу и тяжелый труд. Не возникало даже мысли предъявить что-то по игре футболистов. Все было гладко, не было каких-то внутренних проблем между игроками.
В каждом клубе, который я тренировал, я находил для себя что-то новое. Тренируя "Арарат", я стал гораздо лучше управлять своими эмоциями. Это касается и тренировочного процесса, и поведения во время игры и на пресс-конференциях", - цитирует Григоряна ТАСС.
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