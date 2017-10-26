Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Григорян: "Арарат" - единственный клуб, в котором у меня не было претензий к игрокам

Бывший главный тренер клуба "Арарата" Александр Григорян заявил, что команда стала первой в его карьере, к игрокам которой у него не было ни одной претензии.

"Передо мной была поставлена задача создать достойный отрыв от второго места. Задача была полностью выполнена, но не могу сказать, что я удовлетворен, потому что в моем распоряжении были футболисты высокого уровня, с которыми эту цель было достичь несложно. Честно говоря, "Арарат" стал первой командой, к футболистам которой у меня не было ни одной претензии.

Поблагодарил ребят за проделанную работу и тяжелый труд. Не возникало даже мысли предъявить что-то по игре футболистов. Все было гладко, не было каких-то внутренних проблем между игроками.

В каждом клубе, который я тренировал, я находил для себя что-то новое. Тренируя "Арарат", я стал гораздо лучше управлять своими эмоциями. Это касается и тренировочного процесса, и поведения во время игры и на пресс-конференциях", - цитирует Григоряна ТАСС.
Теги: Григорян
Сегодня, 20:18
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
с таким составом играя с любителями надо было брать 100% очков вообще-то
были б не на первом, то вопрос был бы и к Григоряну


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.