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Эрик Бикфалви: хотел бы остаться в "Урале" подольше

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви рассказал о своей адаптации в России, отметив, что хочет и дальше выступать за клуб из Екатеринбурга.

"Годы в футболе научили меня тому, что строить планы бесполезно. Сегодня ты играешь хорошо в одной команде, а завтра ты уже продан в другую. Может быть, я продолжу карьеру в другом российском клубе, может быть, в Европе. В футболе меняется всё очень быстро. Поэтому я предпочитаю наслаждаться настоящим. Я доволен всем в "Урале", мне и моей семье нравится в Екатеринбурге. Да, холодновато, снег, но нам всё нравится. Да и другие города в России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар. Так что я хотел бы остаться здесь подольше", - цитирует Бикфалви life.ru.
Теги: Бикфалви Урал
Сегодня, 21:15
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