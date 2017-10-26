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Василий Уткин: матч ЦСКА с "Зенитом" представлял из себя пышное ничто

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от центрального матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" (0:0).

"Матч ЦСКА с "Зенитом" представлял из себя пышное ничто. Этот матч важен был для распределения мест. Но "Зенит" в этой игре показал, что не стремится к победе. Может, они так готовились играть с "Локомотивом", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин ЦСКА Зенит
Сегодня, 21:51
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(2)
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вася не дурак... Намеками, намеками... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: DimonYA
тут он прав, не игра а полное г..о )


Ну, допустим.
А как вам игра спартак-амкар?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RoboGeo
блин, увидел заголовок, сразу камент захотелось про пышность оставить, зашел смотрю... а тут уж не один )))

не стесняйся, с его пышностью шуток мало не бывает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
блин, увидел заголовок, сразу камент захотелось про пышность оставить, зашел смотрю... а тут уж не один )))


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Шутки про то, что он перед зеркалом это говорил уже были?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
тут он прав, не игра а полное г..о )
Регистрация: 26.07.2014
№3 Написал: Svin (Сегодня, 21:59) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Вася и есть пышное ничто.
Регистрация: 23.10.2017
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
...сказало толстое ничто...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
пышное тут только только одно...пышнейшее...
каждый клуб играл так, как позволял соперник и так, насколько "много" сил оставалось в конце


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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