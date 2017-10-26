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Александр Кокорин: прожив с Дзюбой дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своей дружбе с форвардом Артемом Дзюбой.

"Мы с Дзюбой хорошие друзья. Про него пишут много нелепого, но Артем очень хороший парень. Луческу хотел, чтобы игроки "Зенита" жили по двое, а не по одному, как обычно. Это было сделано, чтобы игроки больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились. Артем владеет массой информации, которую ты даже не знаешь. Он любит поговорить. В каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаешь на сборы, еще не уставший. Но прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь", - сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит".
Теги: Кокорин Дзюба Зенит
Вчера, 22:40
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2
(1)
№2 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
попа болит?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: pikaldi voronezh (Вчера, 22:54) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
О как ...стал изменять Мамаю.
Регистрация: 25.01.2016
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