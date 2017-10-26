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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: прожив с Дзюбой дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своей дружбе с форвардом Артемом Дзюбой.
"Мы с Дзюбой хорошие друзья. Про него пишут много нелепого, но Артем очень хороший парень. Луческу хотел, чтобы игроки "Зенита" жили по двое, а не по одному, как обычно. Это было сделано, чтобы игроки больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились. Артем владеет массой информации, которую ты даже не знаешь. Он любит поговорить. В каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаешь на сборы, еще не уставший. Но прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь", - сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит".
"Мы с Дзюбой хорошие друзья. Про него пишут много нелепого, но Артем очень хороший парень. Луческу хотел, чтобы игроки "Зенита" жили по двое, а не по одному, как обычно. Это было сделано, чтобы игроки больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились. Артем владеет массой информации, которую ты даже не знаешь. Он любит поговорить. В каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаешь на сборы, еще не уставший. Но прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь", - сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит".
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