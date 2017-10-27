Андрей Лунев: если бы сейчас моя карьера завершилась, я бы работал в маршрутке

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что работал бы в маршрутке, если бы завершил карьеру прямо сейчас."Где бы я работал, если бы моя карьера закончилась? Я, может быть, работал бы в маршрутке. Прикольно! Когда раньше ездил на тренировки, всегда садился вперёд. Интересно было за ними наблюдать. Если что, запущу её под своим номером, под 99-м", - сказал Лунев.