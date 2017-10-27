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Андрей Лунев: если бы сейчас моя карьера завершилась, я бы работал в маршрутке

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что работал бы в маршрутке, если бы завершил карьеру прямо сейчас.

"Где бы я работал, если бы моя карьера закончилась? Я, может быть, работал бы в маршрутке. Прикольно! Когда раньше ездил на тренировки, всегда садился вперёд. Интересно было за ними наблюдать. Если что, запущу её под своим номером, под 99-м", - сказал Лунев.

Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 01:04
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№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
А ты и сейчас там работаешь... stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 13.03.2012
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