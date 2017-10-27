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Беким Балай: хотелось начать работу с командой, как можно скорее

Нападающий "Ахмата" Беким Балай рассказал о своем восстановлении после травмы.

"Вчера вернулся из Рима. В течение двух недель проходил лечение. Всё прошло успешно. Теперь надеюсь начать работу с командой как можно скорее. Хотелось бы начать немедленно и уже быть готовым к предстоящему матчу. Но нужно время. Через два-три дня, думаю, начну работу в общей группе. И тогда уже посмотрим, когда буду готов играть. Начало сезона было неудачным, с различными проблемами. Надеюсь, получится играть в оставшихся матчах первой части сезона и отдать всё в этих играх", - приводит слова Балая официальный сайт "Ахмата"
Теги: Ахмат
Сегодня, 02:28
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