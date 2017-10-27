Беким Балай: хотелось начать работу с командой, как можно скорее

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:44
Василий Уткин: Григорян сначала покинул команду РФПЛ, а потом – ПФЛ. Пошел дальше развиваться (2)
Василий Уткин: Григорян сначала покинул команду РФПЛ, а потом – ПФЛ. Пошел дальше развиваться (2)
Вчера, 23:22
Анатолий Бышовец: в матче с "Зенитом" у "Локомотива" будут хорошие возможности для контригры (1)
Анатолий Бышовец: в матче с "Зенитом" у "Локомотива" будут хорошие возможности для контригры (1)
Вчера, 23:16
Константин Кучаев: поедем на матч с "Базелем" с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы
Константин Кучаев: поедем на матч с "Базелем" с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы
Вчера, 22:13
ЦСКА прибыл в Тулу на матч с "Арсеналом" (2)
ЦСКА прибыл в Тулу на матч с "Арсеналом" (2)
Вчера, 21:21
Что не так с "Рубином"? (4)
Что не так с "Рубином"? (4)
Вчера, 21:15
Эрик Бикфалви: хотел бы остаться в "Урале" подольше
Эрик Бикфалви: хотел бы остаться в "Урале" подольше
Вчера, 20:43
На Украине тренер по мини-футболу ударил судью во время матча (2)
На Украине тренер по мини-футболу ударил судью во время матча (2)
Вчера, 20:32
Трибуну стадиона "Санкт-Петербург" переименуют в "Россию" (5)
Трибуну стадиона "Санкт-Петербург" переименуют в "Россию" (5)
Вчера, 20:31
Валерий Рейнгольд: "Спартак" - одна из лучших команд в Европе (29)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" - одна из лучших команд в Европе (29)
Вчера, 20:18
Александр Григорян: "Арарат" - единственный клуб, в котором у меня не было претензий к игрокам (1)
Александр Григорян: "Арарат" - единственный клуб, в котором у меня не было претензий к игрокам (1)
Вчера, 19:21
Александр Кокорин: когда выиграем чемпионство, тогда покажу и расскажу, что значит мое празднование (14)
Александр Кокорин: когда выиграем чемпионство, тогда покажу и расскажу, что значит мое празднование (14)
Вчера, 18:22
Сергей Ташуев: в "Зените" еще не налажено взаимодействие (3)
Сергей Ташуев: в "Зените" еще не налажено взаимодействие (3)
Вчера, 18:08
Алан Дзагоев вернулся в общую группу (7)
Алан Дзагоев вернулся в общую группу (7)
Вчера, 16:49
КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом" (8)
КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом" (8)
Вчера, 16:07
Игорь Черевченко: считаю "Локомотив" одним из главных претендентов на золотые медали (5)
Игорь Черевченко: считаю "Локомотив" одним из главных претендентов на золотые медали (5)
Беким Балай: хотелось начать работу с командой, как можно скорее
Нападающий "Ахмата" Беким Балай рассказал о своем восстановлении после травмы.
"Вчера вернулся из Рима. В течение двух недель проходил лечение. Всё прошло успешно. Теперь надеюсь начать работу с командой как можно скорее. Хотелось бы начать немедленно и уже быть готовым к предстоящему матчу. Но нужно время. Через два-три дня, думаю, начну работу в общей группе. И тогда уже посмотрим, когда буду готов играть. Начало сезона было неудачным, с различными проблемами. Надеюсь, получится играть в оставшихся матчах первой части сезона и отдать всё в этих играх", - приводит слова Балая официальный сайт "Ахмата"
"Вчера вернулся из Рима. В течение двух недель проходил лечение. Всё прошло успешно. Теперь надеюсь начать работу с командой как можно скорее. Хотелось бы начать немедленно и уже быть готовым к предстоящему матчу. Но нужно время. Через два-три дня, думаю, начну работу в общей группе. И тогда уже посмотрим, когда буду готов играть. Начало сезона было неудачным, с различными проблемами. Надеюсь, получится играть в оставшихся матчах первой части сезона и отдать всё в этих играх", - приводит слова Балая официальный сайт "Ахмата"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.