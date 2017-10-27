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"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону

"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону на матч 15-го тура чемпионата России с "Ростовом".

С связи с дискомфортом в коленном составе не полетел защитник Сальваторе Боккетти.

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 21 игрок. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 17:17
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(1)
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
ну, это невелика потеря..

ну конечно! с супер-пупер защитой кули вам бакетти какой-то...огребёте мля по-полной в Ростове!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:22) #
  • -3
  •  (3)

С связи с дискомфортом в коленном составе не полетел защитник Сальваторе Боккетти
ну, это невелика потеря..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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