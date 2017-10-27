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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:17
"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону (2)
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"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону
"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону на матч 15-го тура чемпионата России с "Ростовом".
С связи с дискомфортом в коленном составе не полетел защитник Сальваторе Боккетти.
В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 21 игрок. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.
ФК "Спартак"
С связи с дискомфортом в коленном составе не полетел защитник Сальваторе Боккетти.
В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 21 игрок. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.
ФК "Спартак"
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