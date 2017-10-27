Александр Зуев не сыграет со "Спартаком" по условиям контракта

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев не примет участия в матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака". Он не сможет сыграть по условиям контракта между клубами.Напомним, Зуев выступает за ростовчан на правах аренды, но права на него принадлежат красно-белым.Матч "Ростов" – "Спартак" пройдет 28 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.