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Александр Зуев не сыграет со "Спартаком" по условиям контракта

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев не примет участия в матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака". Он не сможет сыграть по условиям контракта между клубами.

Напомним, Зуев выступает за ростовчан на правах аренды, но права на него принадлежат красно-белым.

Матч "Ростов" – "Спартак" пройдет 28 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зуев Спартак Крылья Советов
Сегодня, 17:48
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