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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гильерме: Дзюба не оказался в "Локомотиве"? Все к лучшему
Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что ему нравятся нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин.
- Дзюба мог оказаться в "Локо", но не оказался.
- Все к лучшему. Дзюба - отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.
- Кого больше опасаетесь - Дзюбу или Кокорина?
- Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет "Зенит". Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.
"Спорт-Экспресс"
- Дзюба мог оказаться в "Локо", но не оказался.
- Все к лучшему. Дзюба - отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.
- Кого больше опасаетесь - Дзюбу или Кокорина?
- Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет "Зенит". Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.
"Спорт-Экспресс"
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