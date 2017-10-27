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Миодраг Божович: выиграли у ЦСКА за счёт борьбы

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Выиграли у ЦСКА за счёт борьбы. Удаление всегда изменяет ход встречи, после этого игра становится легче. У нас были лучше моменты, чем у соперника. По игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч. Были бы шансы у "Арсенала", если бы не было удаления? Как говорится, если бы бабушка была дедушкой… Не знаю, что было бы. Во втором тайме мы лучше выглядели. ЦСКА – хорошая опытная команда, они нам сегодня не позволили много, но у нас были лучше моменты", – сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Божович Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 22:05
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