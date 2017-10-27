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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко жестко поговорил с Виктором Васиным в перерыве матча с "Арсеналом"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко жестко поговорил с защитником команды Виктором Васиным после первого тайма матча 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1).
"Была довольна жесткая беседа между Гончаренко и Васиным. К защитнику у главного тренера ЦСКА, по всей видимости, накопилось наибольшее количество претензий. Не стал вслушиваться, на предмет чего был разговор. Но он был довольно долгим и откровенным, - сказал комментатор встречи Егор Серов в эфире телеканала "Наш Футбол". .
"Была довольна жесткая беседа между Гончаренко и Васиным. К защитнику у главного тренера ЦСКА, по всей видимости, накопилось наибольшее количество претензий. Не стал вслушиваться, на предмет чего был разговор. Но он был довольно долгим и откровенным, - сказал комментатор встречи Егор Серов в эфире телеканала "Наш Футбол". .
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