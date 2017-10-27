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Виктор Гончаренко жестко поговорил с Виктором Васиным в перерыве матча с "Арсеналом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко жестко поговорил с защитником команды Виктором Васиным после первого тайма матча 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1).

"Была довольна жесткая беседа между Гончаренко и Васиным. К защитнику у главного тренера ЦСКА, по всей видимости, накопилось наибольшее количество претензий. Не стал вслушиваться, на предмет чего был разговор. Но он был довольно долгим и откровенным, - сказал комментатор встречи Егор Серов в эфире телеканала "Наш Футбол". .
Теги: Гончаренко ЦСКА Васин Арсенал Тула
Сегодня, 22:17
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№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ганчаренко жестко не может,вот наш макар может.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нашли крайнего..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:21) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
пи3дить не начал-и то ладно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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