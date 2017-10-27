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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: на сегодня лучший российский тренер - это Сёмин
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов назвал главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина лучшим наставником России.
"На сегодня лучший российский тренер - это Сёмин. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. Просто так в российском чемпионате не получится идти в лидерах. Юрий Палыч — самый опытный тренер. В перспективных тренерах ходит Тихонов, под руководством которого "Крылья" хорошо выглядят в ФНЛ. Интересно будет посмотреть в РФПЛ на него, на результаты и игру самарцев. Матч с "Локомотивом" показал, что у него очень интересная команда. Они и "Рубин" обыграли в Кубке, а дальше будет встреча со "Спартаком". Андрей интересно работает, и "Крылья" показывают как хорошие результаты, так и неплохой футбол", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.
"На сегодня лучший российский тренер - это Сёмин. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. Просто так в российском чемпионате не получится идти в лидерах. Юрий Палыч — самый опытный тренер. В перспективных тренерах ходит Тихонов, под руководством которого "Крылья" хорошо выглядят в ФНЛ. Интересно будет посмотреть в РФПЛ на него, на результаты и игру самарцев. Матч с "Локомотивом" показал, что у него очень интересная команда. Они и "Рубин" обыграли в Кубке, а дальше будет встреча со "Спартаком". Андрей интересно работает, и "Крылья" показывают как хорошие результаты, так и неплохой футбол", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.
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