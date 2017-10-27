Александр Бубнов: на сегодня лучший российский тренер - это Сёмин

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов назвал главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина лучшим наставником России."На сегодня лучший российский тренер - это Сёмин. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. Просто так в российском чемпионате не получится идти в лидерах. Юрий Палыч — самый опытный тренер. В перспективных тренерах ходит Тихонов, под руководством которого "Крылья" хорошо выглядят в ФНЛ. Интересно будет посмотреть в РФПЛ на него, на результаты и игру самарцев. Матч с "Локомотивом" показал, что у него очень интересная команда. Они и "Рубин" обыграли в Кубке, а дальше будет встреча со "Спартаком". Андрей интересно работает, и "Крылья" показывают как хорошие результаты, так и неплохой футбол", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.