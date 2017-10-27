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Дмитрий Хомуха: группа атаки ЦСКА не является топовой, отсюда все проблемы

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение "армейцев" в матче 15-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (0:1).

"Малая результативность ЦСКА связана с тем, что группа атаки «армейцев» в данный момент не является топовой. Отсюда все проблемы. На сегодняшний момент эту проблему можно решить за счёт приобретения классного центрального нападающего.

Несомненно, удаление Кучаева повлияло на игру — нагрузка легла на оставшихся игроков. Впереди у ЦСКА тяжёлый график, но команда может прибавить за счёт внутреннего резерва, мобилизации и полной самоотдачи. Никакого другого рецепта в той ситуации, в которой находится ЦСКА, просто нет", - цитирует Хомуху "Чемпионат.сом".
Теги: Хомуха ЦСКА Арсенал Тула
Вчера, 23:11
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