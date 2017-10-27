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Виктор Гончаренко: ЦСКА не заслуживал поражения

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в гостевом матче 15-го тура РФПЛ.

— Если отвлечься от удаления, то можно сказать, что мы создали недостаточно моментов. Мы мало забиваем. Но в целом мы не заслуживали поражения.

— В стартовом составе вышли Оланаре и Чалов, которые раньше получали не так много времени. Чем объясните это решение? Недооценили соперника?

— Ни о какой недооценке не идёт речи. У ряда футболистов были определённые проблемы, и мы сделали выбор в пользу данных игроков. Здесь нет никакой недооценки, это не игроки ротации.

— Вы сказали, что вы не заслужили поражения. А кто заслужил победу?

— Сегодня ещё третья команда играла? Ни мы, ни "Арсенал" не заслуживали победы.

— Можно ли сказать, что игра с "Базелем" — главная в году для ЦСКА?

— Когда у тебя столько матчей, каждая игра главная. Любой матч важный. Как только начинаешь делить матчи на важные и не очень, начинаются проблемы.

— В Базеле ожидается аншлаг. Это добавит мотивации?

— Всегда приятно играть в такой атмосфере.

— Что скажете об атмосфере на стадионе?

— В Туле любят футбол и команду. Думаю, атмосфера была бы ещё лучше, если бы трибуны были ближе к полю.

ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА Арсенал Тула
Вчера, 23:17
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5
(2)
№5 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если честно-то даже трудно вспомнить такой слабый ЦСКА
и игроки понимают,что впереди беспросветно
тренер ни какой и денег нет
короче жопа
Регистрация: 20.11.2015
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Арсенал нас по очкам догнал уже smiley
Так и за чемпионство не грех побороться blush
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Вчера, 23:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Арсенал стал грозой записных фаворитов!
Богатыри!!!


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" Кое-каму-то надо помочь с едой ? " (с)
Регистрация: 3.06.2012
№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:32) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
а Что Цска заслуживал победу в Краснодаре?Арсенал как раз по игре и по делу заработал трудовые 3 очка,контролировали ход игры,создавали моменты,играли на зрителя,без автобусов,все по фэншую
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:20) #
  • +4
  •  (6)

Не заслуживал, не заслуживал... А потом - Бацц!!!
И заслужил.))
Регистрация: 28.05.2014
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