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Горан Чаушич: конечно, для "Арсенала" было бы лучше брать очки в матчах с прямыми конкурентами

Полузащитник "Арсенала" Горан Чаушич подчеркнул, что победа над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России очень важна для команды.

– Прекрасно, что нам удалось одержать победу в сегодняшнем матче. Мы начали игру не так, как планировали, достаточно сложно она складывалась, но тем приятнее, что нам удалось добиться положительного результата, – сказал Чаушич. – На нас давил результат предыдущей встречи в Каспийске, мы осознавали, что сегодня нам обязательно нужна была победа.

– Вы долго не могли забить, а сегодня наконец-то получилось. Какие эмоции, какие ощущения? Этот гол раскрепостит, будете забивать еще?

– Для меня не важно, кто именно из нашей команды забьет. Раньше у меня было много возможностей отличиться, но получилось именно сегодня. Главное, что мы победили, и для меня не имеет особого значения, я забил победный мяч или кто-то из моих партнеров.

– "Арсенал" победил "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА, но не смог одолеть "Анжи". Можно ли сказать, что топ-клубы являются раздражителем для оружейников, а с аутсайдерами играть сложнее?

– Мы и между собой часто обсуждаем эту ситуацию, что лучше было бы, конечно, брать очки в матчах с прямыми конкурентами, но получается так, что мы побеждаем команды из верхней части турнирной таблицы. Это футбол. Конечно, на каждую игру мы выходим с мыслью о том, что надо взять три очка, но пока лучше получается в матчах с лидерами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Арсенал Тула ЦСКА
Вчера, 23:24
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(1)
№1 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
а сегодня у кого очки взяли?)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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