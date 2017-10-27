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ЦСКА выдал худший первый круг со времен Зико

В первом круге чемпионата-2017/18 ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко набрал 25 очков.

Это худший результат красно-синих с 2009 года. После 15 туров того сезона на счету команды Зико было 24 очка. Худший результат армейцев при президентстве Евгения Гинера пришелся на 2008 год – последний сезон Валерия Газзаева. Кроме того, ЦСКА повторил худший результат XXI века по забитым голам (15) и повторил второй результат по пропущенным (10).

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА
Вчера, 23:45
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