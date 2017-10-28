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Тульский "Арсенал" впервые в истории набрал очки в матче с ЦСКА

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги тульский "Арсенал" на своём поле обыграл столичный ЦСКА.

Встреча проходила на стадионе "Арсенал" и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче записал на свой счёт полузащитник хозяев Горан Чаушич, который отличился на 79-й минуте.

Таким образом, "Арсенал" впервые в истории чемпионатов России обыграл ЦСКА. Кроме того, до сегодняшнего дня тульская команда никогда не отбирала очков в матчах с "армейцами". До этого ЦСКА одерживал победы во всех четырёх матчах против "Арсенала" в чемпионатах страны при разнице мячей 10:2.

"Чемпионат.сом"
Теги: Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 02:19
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