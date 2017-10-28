Максимилиан Проничев: "Зенит" предлагал новый контракт, но я выбрал "Герту"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:08
Гончаренко психует. И есть от чего (14)
Гончаренко психует. И есть от чего (14)
08:34
Дмитрий Баринов: Головин не особо выделялся. Ему стали доверять в ЦСКА, и вот что получилось (6)
Дмитрий Баринов: Головин не особо выделялся. Ему стали доверять в ЦСКА, и вот что получилось (6)
03:27
Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Вчера, 23:45
ЦСКА выдал худший первый круг со времен Зико (1)
ЦСКА выдал худший первый круг со времен Зико (1)
Вчера, 23:29
"Майнц" и "Айнтрахт" сыграли вничью
"Майнц" и "Айнтрахт" сыграли вничью
Вчера, 23:24
Горан Чаушич: конечно, для "Арсенала" было бы лучше брать очки в матчах с прямыми конкурентами (2)
Горан Чаушич: конечно, для "Арсенала" было бы лучше брать очки в матчах с прямыми конкурентами (2)
Вчера, 23:17
Виктор Гончаренко: ЦСКА не заслуживал поражения (9)
Виктор Гончаренко: ЦСКА не заслуживал поражения (9)
Вчера, 23:07
Андрей Лунев: жена хотела, чтобы я перешел в "Краснодар" (1)
Андрей Лунев: жена хотела, чтобы я перешел в "Краснодар" (1)
Вчера, 22:34
СМИ: "Фенербахче" хочет выкупить у "Зенита" Луиша Нету (1)
СМИ: "Фенербахче" хочет выкупить у "Зенита" Луиша Нету (1)
Вчера, 22:29
Александр Гришин: ЦСКА надо собраться и хорошо сыграть с "Базелем" в Лиге чемпионов (6)
Александр Гришин: ЦСКА надо собраться и хорошо сыграть с "Базелем" в Лиге чемпионов (6)
Вчера, 22:17
Виктор Гончаренко жестко поговорил с Виктором Васиным в перерыве матча с "Арсеналом" (5)
Виктор Гончаренко жестко поговорил с Виктором Васиным в перерыве матча с "Арсеналом" (5)
Вчера, 22:05
Миодраг Божович: выиграли у ЦСКА за счёт борьбы
Миодраг Божович: выиграли у ЦСКА за счёт борьбы
Вчера, 21:36
Ошибки молодости. ЦСКА уступил Туле из-за удаления Кучаева (7)
Ошибки молодости. ЦСКА уступил Туле из-за удаления Кучаева (7)
Вчера, 21:24
"Арсенал" в Туле с минимальным счетом обыграл ЦСКА (109)
"Арсенал" в Туле с минимальным счетом обыграл ЦСКА (109)
Максимилиан Проничев: "Зенит" предлагал новый контракт, но я выбрал "Герту"
Экс-форвард «Зенита» Максимилиан Проничев рассказал о том, почему принял решение перейти в «Герту».
«Подписал контракт с «Гертой» по схеме 1+1. Причина? В первую очередь мне хотелось вернуться в Европу. Я провел уже три игры, в новом коллективе чувствую себя комфортно. Это мой второй дом. Многих ребят знаю, к тому же я родился в Германии и не испытываю никаких бытовых трудностей. Здесь мой дом, друзья, родители. Все хорошо.
Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в «Герту», я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперед. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе, где, к сожалению, за «Зенитом-2» не следят. Уверен, я поступил правильно.
«Зенит» предлагал новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Были ли варианты с другими клубами премьер-лиги? Да, какие-то разговоры ходили. Однако я не мог долго ждать — нужно было как можно быстрее начать играть. Поэтому я здесь, в «Герте». Думаю, это лучше, нежели остался бы в России. Даже в РФПЛ.
Это время однозначно пошло на пользу. Многие полагают, останься я в Германии, возможно, уже играл бы в Бундеслиге, но я считаю, поступил верно, перейдя в «Зенит». В свой первый сезон в России я выступал в Юношеской Лиге чемпионов, где получил колоссальный опыт. К тому же тогда за молодежный состав имели право выступать более старшие ребята — 1995, 1994 и даже 1993 годов рождения, рядом с которыми я прогрессировал. Это потом в регламенте произошли изменения и в молодежном первенстве стали выступать только молодые игроки.
ФНЛ - серьезный турнир, в котором приходилось играть против взрослых мужиков, что тоже принесло огромную пользу. Не забывайте, мне часто приходилось играть на других позициях — на фланге атаки, в середине поля, восьмого, десятого номера. Что не получилось? Не хотел говорить о негативе. Молодым везде, будь то Россия или Европа, нелегко пробиваться. Так что вспоминаю о «Зените» только с теплотой и благодарностью», - цитирует Проничева «Спорт день за днем».
«Подписал контракт с «Гертой» по схеме 1+1. Причина? В первую очередь мне хотелось вернуться в Европу. Я провел уже три игры, в новом коллективе чувствую себя комфортно. Это мой второй дом. Многих ребят знаю, к тому же я родился в Германии и не испытываю никаких бытовых трудностей. Здесь мой дом, друзья, родители. Все хорошо.
Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в «Герту», я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперед. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе, где, к сожалению, за «Зенитом-2» не следят. Уверен, я поступил правильно.
«Зенит» предлагал новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Были ли варианты с другими клубами премьер-лиги? Да, какие-то разговоры ходили. Однако я не мог долго ждать — нужно было как можно быстрее начать играть. Поэтому я здесь, в «Герте». Думаю, это лучше, нежели остался бы в России. Даже в РФПЛ.
Это время однозначно пошло на пользу. Многие полагают, останься я в Германии, возможно, уже играл бы в Бундеслиге, но я считаю, поступил верно, перейдя в «Зенит». В свой первый сезон в России я выступал в Юношеской Лиге чемпионов, где получил колоссальный опыт. К тому же тогда за молодежный состав имели право выступать более старшие ребята — 1995, 1994 и даже 1993 годов рождения, рядом с которыми я прогрессировал. Это потом в регламенте произошли изменения и в молодежном первенстве стали выступать только молодые игроки.
ФНЛ - серьезный турнир, в котором приходилось играть против взрослых мужиков, что тоже принесло огромную пользу. Не забывайте, мне часто приходилось играть на других позициях — на фланге атаки, в середине поля, восьмого, десятого номера. Что не получилось? Не хотел говорить о негативе. Молодым везде, будь то Россия или Европа, нелегко пробиваться. Так что вспоминаю о «Зените» только с теплотой и благодарностью», - цитирует Проничева «Спорт день за днем».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.