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Максимилиан Проничев: "Зенит" предлагал новый контракт, но я выбрал "Герту"

Экс-форвард «Зенита» Максимилиан Проничев рассказал о том, почему принял решение перейти в «Герту».

«Подписал контракт с «Гертой» по схеме 1+1. Причина? В первую очередь мне хотелось вернуться в Европу. Я провел уже три игры, в новом коллективе чувствую себя комфортно. Это мой второй дом. Многих ребят знаю, к тому же я родился в Германии и не испытываю никаких бытовых трудностей. Здесь мой дом, друзья, родители. Все хорошо.

Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в «Герту», я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперед. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе, где, к сожалению, за «Зенитом-2» не следят. Уверен, я поступил правильно.

«Зенит» предлагал новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Были ли варианты с другими клубами премьер-лиги? Да, какие-то разговоры ходили. Однако я не мог долго ждать — нужно было как можно быстрее начать играть. Поэтому я здесь, в «Герте». Думаю, это лучше, нежели остался бы в России. Даже в РФПЛ.

Это время однозначно пошло на пользу. Многие полагают, останься я в Германии, возможно, уже играл бы в Бундеслиге, но я считаю, поступил верно, перейдя в «Зенит». В свой первый сезон в России я выступал в Юношеской Лиге чемпионов, где получил колоссальный опыт. К тому же тогда за молодежный состав имели право выступать более старшие ребята — 1995, 1994 и даже 1993 годов рождения, рядом с которыми я прогрессировал. Это потом в регламенте произошли изменения и в молодежном первенстве стали выступать только молодые игроки.

ФНЛ - серьезный турнир, в котором приходилось играть против взрослых мужиков, что тоже принесло огромную пользу. Не забывайте, мне часто приходилось играть на других позициях — на фланге атаки, в середине поля, восьмого, десятого номера. Что не получилось? Не хотел говорить о негативе. Молодым везде, будь то Россия или Европа, нелегко пробиваться. Так что вспоминаю о «Зените» только с теплотой и благодарностью», - цитирует Проничева «Спорт день за днем».
Теги: Герта Зенит
Сегодня, 11:57
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