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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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800 болельщиков поддержат "Спартак" в Ростове
"Спартак" не останется без поддержки во время матча 15-го тура РФПЛ против "Ростова", сообщает "Советский спорт".
На гостевом секторе стадиона "Олимп-2" соберется около 800 фанатов красно-белых. Цена билета для них составит 500 рублей.
Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" начнется в 19:00.
На гостевом секторе стадиона "Олимп-2" соберется около 800 фанатов красно-белых. Цена билета для них составит 500 рублей.
Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" начнется в 19:00.
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