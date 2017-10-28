Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

800 болельщиков поддержат "Спартак" в Ростове

"Спартак" не останется без поддержки во время матча 15-го тура РФПЛ против "Ростова", сообщает "Советский спорт".

На гостевом секторе стадиона "Олимп-2" соберется около 800 фанатов красно-белых. Цена билета для них составит 500 рублей.

Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" начнется в 19:00.
Сегодня, 16:16
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.