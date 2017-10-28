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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:33
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений (1)
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений (1)
17:09
Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы (1)
Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы (1)
15:11
Анонс 20-го тура ФНЛ (1)
Анонс 20-го тура ФНЛ (1)
13:39
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч 15-го тура РФПЛ
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на предстоящий сегодня в Ростове-на-Дону матч 15-го тура российской Премьер-Лиги.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Думбия, Ионов, Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Киреев, Шомуродов, Байрамян, Кинтеро.
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Фернандо, Бакаев, Попов, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Максименко, Щербаков, Кутепов, Рассказов, Самсонов, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Думбия, Ионов, Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Киреев, Шомуродов, Байрамян, Кинтеро.
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Фернандо, Бакаев, Попов, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Максименко, Щербаков, Кутепов, Рассказов, Самсонов, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.
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