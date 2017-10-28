Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч 15-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на предстоящий сегодня в Ростове-на-Дону матч 15-го тура российской Премьер-Лиги.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Думбия, Ионов, Бухаров.

Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Киреев, Шомуродов, Байрамян, Кинтеро.

"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Фернандо, Бакаев, Попов, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Максименко, Щербаков, Кутепов, Рассказов, Самсонов, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.
Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 18:22
Напечатать
20
(0)
№20 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрю матч, хрен ли все наши команды-середняки так боятся спартака? у них ведь защиты - вообще нет. Надави чуть - и всё лопнет... Дак нет... сидят добровольно как идиоты в защите 90 минут... Удивительно.

Мы покажем спартаку 27 ноября - кто они такие...))


--------------------
СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№19 Написал: Ольга Топоркова (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (0)
online

прасрем сегодня, 2-1 будет
Регистрация: 17.10.2017
№18 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Ионов и Бухаров - это конечно! Сильно.

bowtie 22 минута! bowtie
Регистрация: 22.02.2013
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Притоплю за Ростов...давно спартак не "радовал"


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: petuhi
вся вселенная за ростов


..из созвездия имени твоего ника )))


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№15 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: vermis_64
Цитата: Kytarba
Цитата: vermis_64
Ионов и Бухаров - это конечно! Сильно.


Думбия Ионов Край Бухаров в центре.Что тебя не устраивает.


Да эти персонажи мне не внушают. Ну Бухаров еще вполне. А Ионов? Это ж просто слезы.


твои слезы не к месту,Что то у тебя какие то воспоминания наверно).Если Ионов в порядке,тем более против Комбарова,то у Ростова на этом участке преимущество..Если конечно Ионов опять перекрасился и не блондин))
Регистрация: 17.03.2008
№14 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
какая Огромная реакция на состав Ростова.....и лишь один питерец Петюня "психанул" за Спартак.
Регистрация: 6.09.2013
№13 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
Цитата: vermis_64
Ионов и Бухаров - это конечно! Сильно.


Думбия Ионов Край Бухаров в центре.Что тебя не устраивает.


Да эти персонажи мне не внушают. Ну Бухаров еще вполне. А Ионов? Это ж просто слезы.
Регистрация: 23.08.2016
№12 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Тогда надо какого то дублёра за место петкнвича ставить с паспортом !!

Кутепова ,хуже не будет т.к. Петкович - это ошибка селекции.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
какая Огромная реакция на состав Ростова.....и лишь один питерец "психанул" за Спартак.
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: vermis_64
Ионов и Бухаров - это конечно! Сильно.


Думбия Ионов Край Бухаров в центре.Что тебя не устраивает.
Регистрация: 17.03.2008
№9 Написал: Батька (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Шмайхель
Не согласен по Мельгарехо , он заслужил место в основе .

Тогда надо какого то дублёра за место петкнвича ставить с паспортом !!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: petuhi (Сегодня, 18:38) #
  • -6
  •  (10)

вся вселенная за ростов
Регистрация: 6.06.2017
№7 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:37) #
  • +2
  •  (2)
online

ВСЕ ПИСЕЦ.... петкович вышел
Регистрация: 19.06.2017
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ионов и Бухаров - это конечно! Сильно.
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: nnn69
а,Мельгарехо? видимо Бакаев лучше готов к этому матчу


лимит


да,точно.Петкович же а,не Ещенко
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: nnn69 (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
а,Мельгарехо? видимо Бакаев лучше готов к этому матчу


лимит


--------------------
Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
У Ещенко травма и Петкович ясно,а,Мельгарехо? видимо Бакаев лучше готов к этому матчу
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не согласен по Мельгарехо , он заслужил место в основе .


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 18:27) #
  • -6
  •  (6)
online

А крайние защитники ещё русские есть ?! Кроме Ещенко ?! Нам бы комбарика Кирилла вернуть надо зимой или его продали ?!
Регистрация: 9.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.