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Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений

На пятом этаже стадиона "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений в преддверии матча 15-го тура РФПЛ "Зенит" — "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

В программе — игровой автомат Peak Fighter, площадка для игры в снукбол (комбинация бильярда и футбола) от "Ollis Club" и киберфутбольная зона.

Начиная с 13:30 сыграть в FIFA 18 сможет каждый желающий, в 14:30 начнется выставочный матч между киберспортсменами Петербурга и Москвы — Богдан Астанин встретится с Робертом "Уфенком" Фахретдиновым. Комментатор встречи — Евгений Шамшин из AGEN Liga CyberSport.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 18:33
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№1 Написал: Констанция Щеглова (Сегодня, 18:45) #
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блюющие бомжЫ... и срущие бакланы...
Регистрация: 4.07.2017
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