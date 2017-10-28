Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений

На пятом этаже стадиона "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений в преддверии матча 15-го тура РФПЛ "Зенит" — "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.В программе — игровой автомат Peak Fighter, площадка для игры в снукбол (комбинация бильярда и футбола) от "Ollis Club" и киберфутбольная зона.Начиная с 13:30 сыграть в FIFA 18 сможет каждый желающий, в 14:30 начнется выставочный матч между киберспортсменами Петербурга и Москвы — Богдан Астанин встретится с Робертом "Уфенком" Фахретдиновым. Комментатор встречи — Евгений Шамшин из AGEN Liga CyberSport.