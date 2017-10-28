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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:33
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений (1)
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений (1)
17:09
Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы (1)
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Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений
На пятом этаже стадиона "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений в преддверии матча 15-го тура РФПЛ "Зенит" — "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.
В программе — игровой автомат Peak Fighter, площадка для игры в снукбол (комбинация бильярда и футбола) от "Ollis Club" и киберфутбольная зона.
Начиная с 13:30 сыграть в FIFA 18 сможет каждый желающий, в 14:30 начнется выставочный матч между киберспортсменами Петербурга и Москвы — Богдан Астанин встретится с Робертом "Уфенком" Фахретдиновым. Комментатор встречи — Евгений Шамшин из AGEN Liga CyberSport.
ФК "Зенит"
В программе — игровой автомат Peak Fighter, площадка для игры в снукбол (комбинация бильярда и футбола) от "Ollis Club" и киберфутбольная зона.
Начиная с 13:30 сыграть в FIFA 18 сможет каждый желающий, в 14:30 начнется выставочный матч между киберспортсменами Петербурга и Москвы — Богдан Астанин встретится с Робертом "Уфенком" Фахретдиновым. Комментатор встречи — Евгений Шамшин из AGEN Liga CyberSport.
ФК "Зенит"
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