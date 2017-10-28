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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владимир Габулов: победа над ЦСКА радостная и приятная
Голкипер "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал победу своей команды в матче против ЦСКА (1:0).
"Победа радостная и приятная. Тяжелый матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Но не могу сказать, что мы в чем-то реально превзошли ЦСКА. Скорее матч был равным. Хорошо, что Горан Чаушич реализовал прекрасную возможность, нам удалось забить и не пропустить. Также на руку сыграло удаление у соперника", - цитирует Габулова "Спорт-Экспресс".
"Победа радостная и приятная. Тяжелый матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Но не могу сказать, что мы в чем-то реально превзошли ЦСКА. Скорее матч был равным. Хорошо, что Горан Чаушич реализовал прекрасную возможность, нам удалось забить и не пропустить. Также на руку сыграло удаление у соперника", - цитирует Габулова "Спорт-Экспресс".
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