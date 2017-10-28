Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Владимир Габулов: победа над ЦСКА радостная и приятная

Голкипер "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал победу своей команды в матче против ЦСКА (1:0).

"Победа радостная и приятная. Тяжелый матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Но не могу сказать, что мы в чем-то реально превзошли ЦСКА. Скорее матч был равным. Хорошо, что Горан Чаушич реализовал прекрасную возможность, нам удалось забить и не пропустить. Также на руку сыграло удаление у соперника", - цитирует Габулова "Спорт-Экспресс".
Теги: Габулов Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 19:53
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.