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Руслан Нигматуллин: крайне разочарован вылетом "Рубина" из Кубка России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал вылет "Рубина" из Кубка России.

"Конечно, я крайне разочарован вылетом "Рубина" из Кубка России от команды рангом ниже, представителе ФНЛ. Хотя ранее именно "Рубин" считался одним из фаворитов кубкового турнира. Разочаровывает и выступление "Рубина" в чемпионате России. Значит, что-то не в порядке в казанской команде, в отношениях игроков. Это очевидно. Возможно, сказываются финансовые проблемы. Понятно, что в прошлом сезоне "Рубин" потратил много, отчего почти не усиливался в этом сезоне. Ранее за счет дисциплины из далеко невысококлассных игроков Бердыеву удавалось что-то сделать. Сейчас же один удачный матч чередуется с несколькими неудачными. Мне кажется, сезон идет насмарку. Большая работа, большая зачистка рядов, думаю, будет произведена в предстоящее межсезонье. Те, кто не отличается большим рвением на поле, конечно, покинут команду. Я более чем уверен в этом. И вряд ли нам стоит ждать каких-то громких приобретений. Сейчас нужно понять, кто тянет команду вниз. Именно тогда Бердыев начнет подбирать команду под себя. Другое дело, будет ли у него финансовый карт-бланш", – цитирует экс-вратаря sntat.ru.
Теги: Нигматуллин Рубин
Сегодня, 20:41
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