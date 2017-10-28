Массимо Каррера: мы потеряли два очка

Наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничейный результат игры с «Ростовом» (2:2).- Мы сегодня провели хороший матч, играли в футбол на протяжении всего матча. К сожалению, не смогли забить ещё, а соперник забил в концовке. Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», — сказал Каррера после матча.телеканал «Наш футбол»