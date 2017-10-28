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Массимо Каррера: мы потеряли два очка

Наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничейный результат игры с «Ростовом» (2:2).

- Мы сегодня провели хороший матч, играли в футбол на протяжении всего матча. К сожалению, не смогли забить ещё, а соперник забил в концовке. Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», — сказал Каррера после матча.

Источник: телеканал «Наш футбол»
Теги: Каррера Спартак Ростов
Сегодня, 21:13
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22
(3)
№22 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Каррера из-за твоего ослиного упрямства и тупости, Спартак сегодня потерял два очка!!! а могли выйти на четвертое место!

С НИМ надо расставаться как можно быстрее. Пока он всех не угондонил своими тренировками Урбано.

это ты потерял 2очка и уже в 7 раз в сезоне. Такими темпами по окончании сезона будем на 8 месте с 14 ничьими.

убрать нужно лишь Урбано! сразу прекратится не постижимое число нелепых травм! и команда перестанет "валиться" во втором тайме и быть мертвой после 70-й минуты!
за физподготовку должен вновь отвечать испанец, как было в прошлом году, когда мы всех дожимали во вторых таймах и не было ни одной нелепой и тяжелой травмы!!!
да Роман Пилипчук вновь начнет руководить процессом замен!
ну и усиление прежде всего линии обороны причем сразу трех позиций крайне необходимо! Петкович, Таски, Комбаров просто несостоятельны!
Регистрация: 23.03.2009
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Такими темпами по окончании сезона будем на 8 месте с 14 ничьими.

Да, понимаю вас, ничья на выезде, это жопа. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:30) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: valerman40
Массимо Каррера: мы потеряли два очка... 7 СЕРИЯ ОСТРОСЮЖЕТНОГО ФУТБОЛА.

за фарт прошлогодний еще 16 лет расплачиваться будете smirk

у вас фарта не меньше было. только ваш фарт со свиском бегает по полю.
Регистрация: 2.08.2010
№19 Написал: evgeniy107000k (Сегодня, 21:30) #
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online

или приобрели-этовам граждане народные за ваше завышенное самомнение уж слишком много хвалебных песен после чемпионства stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 3.10.2017
№18 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:28) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Каррера из-за твоего ослиного упрямства и тупости, Спартак сегодня потерял два очка!!! а могли выйти на четвертое место!

С НИМ надо расставаться как можно быстрее. Пока он всех не угондонил своими тренировками Урбано.

это ты потерял 2очка и уже в 7 раз в сезоне. Такими темпами по окончании сезона будем на 8 месте с 14 ничьими.
Регистрация: 2.08.2010
№17 Написал: Цезарь (Сегодня, 21:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: valerman40
Массимо Каррера: мы потеряли два очка... 7 СЕРИЯ ОСТРОСЮЖЕТНОГО ФУТБОЛА.

за фарт прошлогодний еще 16 лет расплачиваться будете smirk
Регистрация: 21.09.2017
№16 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Массимо Каррера: мы потеряли два очка... 7 СЕРИЯ ОСТРОСЮЖЕТНОГО ФУТБОЛА.
Регистрация: 2.08.2010
№15 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:24) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Каррера из-за твоего ослиного упрямства и тупости, Спартак сегодня потерял два очка!!! а могли выйти на четвертое место!

И че вам там делать?
Регистрация: 17.05.2015
№14 Написал: casabl (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (2)
online

Неа, отбили одно очко. Но футбол был хороший.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№13 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как навес,то сразу беда,это просто жесть.
Регистрация: 12.02.2013
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хрен с ним Массимо!Готовь команду к Севильи,там главное не облажаться.Чую я Севилья готовится нам ответочку хорошую кинуть,и Петкович там не поможет точно.Авоську напривозит


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: junga Сочи (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Карера
Мы сегодня провели хороший матч, играли в футбол на протяжении всего матча


В какой футбол вы играли, вопрос? И в чем он хороший? С Севильей да, играли. С Ростовом перекатывали мяч, моментов небыло вообще, только 2 полумомента и 2 гола, не будь их Ростов бы вообще 1-0 спокойно додержал. Так и скажи, играли вполноги на удержание


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№10 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:20) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Тебя проститутку забыли спросить!
Регистрация: 21.08.2012
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:19) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: lisenok
ОБОРОНА - ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Оборона, часть команды. Если А равно В, а В равно С, то А равно С. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:18) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В который раз уже. Не сенсация.
Цитата: utekay
utekay

Походу, ты свое давно потерял.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я офуеваю с Карреры в этом сезоне...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера из-за твоего ослиного упрямства и тупости, Спартак сегодня потерял два очка!!! а могли выйти на четвертое место!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: Thor (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Капитан Очевидность


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№4 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ОБОРОНА - ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 21.08.2012
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно говорить - "я" потерял два очка.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
КАРРЕРА: МЫ СПАСАЛИ ОЧКО


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (9)

Да ну...результат по игре...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
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