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Леонид Кучук: Я благодарю команду за этот матч

Наставник «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал результативную ничью в матче со «Спартаком».

- Доволен результатом. «Спартак» — очень хорошая и быстрая команда. Они могут доставить очень много хлопот любому сопернику. Я благодарю команду за этот матч. Нам было очень тяжело, но я благодарен футболистам за проявленные мужество и самоотверженность. Но мы вытащили этот матч.

Источник: телеканал «Наш футбол».
Теги: Кучук Ростов Спартак
Сегодня, 21:16
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