Леонид Кучук: Я благодарю команду за этот матч

Наставник «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал результативную ничью в матче со «Спартаком».- Доволен результатом. «Спартак» — очень хорошая и быстрая команда. Они могут доставить очень много хлопот любому сопернику. Я благодарю команду за этот матч. Нам было очень тяжело, но я благодарен футболистам за проявленные мужество и самоотверженность. Но мы вытащили этот матч.телеканал «Наш футбол».