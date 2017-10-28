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Сергей Паршивлюк: ещё не играл против "Спартака", этот матч был особенным

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал ничью в матче 15-го тура РФПЛ с бывшим клубом — «Спартаком».

«Хорошая игра, обоюдоострая. Закономерная ничья. У нас были подходы, чтобы забить второй гол, убегали в опасные контратаки. Но потом сумасшедший удар Фернандо – и 1:1. Затем череда ошибок — и уже 1:2. Было непросто, но, слава богу, удалось исправить всё в концовке: стандарт, подача, гол.

Перед каждой игрой отрабатываем стандарты. Хорошо, что сегодня получилось с него забить. Лично для меня каждая игра принципиальна, но это была особенной. Я не играл ещё против «Спартака». Здорово, что получилось», — цитирует футболиста Чемпионат.
Теги: Спартак Ростов Паршивлюк
Вчера, 23:13
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:35) #
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Паршивлюк, Онанко, Ананидзе- это судьба.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: LLM (Вчера, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Не дави на больное. Что Сергей, что Макей лучше были бы Петковича
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Серёга, сейчас на твоём месте Петкович блистает, свиньи им весьма довольны. smile


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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