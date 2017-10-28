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Дмитрий Баринов: меня поражает форма Сёмина в таком возрасте

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что его поражает форма наставника команды Юрия Сёмина.

– Сёмин пару раз путал Измайлова с Янбаевым. С вами ошибок не было?

– Нет. Я про Палыча вот что лучше расскажу. Приходишь в зал разминаться перед тренировкой – а он там пресс или спину качает! Меня поражает его форма в таком возрасте. А кто хочет узнать, какой Сёмин тренер, пусть посмотрит на турнирную таблицу. Самый памятный разговор в раздевалке? Проигрываем "Спартаку" – 0:2. В перерыве подходит ко мне Батуренко, один из ассистентов Семина: "Ты переходишь в опорную зону. И я не сомневаюсь: забьешь". Через две минуты случается мой первый гол за "Локомотив", и мы побеждаем – 4:3.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Баринов Семин Локомотив
Вчера, 23:19
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№1 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:48) #
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Меня тоже... Столько бухать и так прыгать.... Иваныч так не может
Регистрация: 22.11.2014
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