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Максимилиан Проничев: "Зенит" предлагал новый контракт, но я выбрал "Герту"

Бывший нападающий "Зенита" Максимилиан Проничев рассказал о своем переходе в "Герту".

"Подписал контракт с "Гертой" по схеме 1+1. Причина? В первую очередь мне хотелось вернуться в Европу. Я провел уже три игры, в новом коллективе чувствую себя комфортно. Это мой второй дом. Многих ребят знаю, к тому же я родился в Германии и не испытываю никаких бытовых трудностей. Здесь мой дом, друзья, родители. Все хорошо. Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в "Герту", я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперед. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе, где, к сожалению, за "Зенитом-2" не следят. Уверен, я поступил правильно. "Зенит" предлагал новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Были ли варианты с другими клубами премьер-лиги? Да, какие-то разговоры ходили. Однако я не мог долго ждать — нужно было как можно быстрее начать играть. Поэтому я здесь, в "Герте". Думаю, это лучше, нежели остался бы в России. Даже в РФПЛ", - цитирует Проничева "Спорт день за днем".
Теги: Проничев Герта Зенит
Сегодня, 10:23
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№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 11:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartak СССР
это вам не провинциалы Ерохины и Полозы из села

Александр Александрович Селихов (7 апреля 1994, Нарышкино,Орловская область)
Зелимхан Джабраилович Бакаев (1 июля 1996, Назрань)
Денис Борисович Глушаков (27 января 1987, Миллерово, Ростовская область, СССР)
Александр Владимирович Максименко (19 марта 1998, Ростов-на-Дону)
Илья Олегович Кутепов (29 июля 1993; Ставрополь, Россия)

Согласись, здесь тоже лимиты достаточно.
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 10:37) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
из интервью видно что умный парень,поэтому выбор тут очевиден,это вам не провинциалы Ерохины и Полозы из села
Регистрация: 6.04.2016
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