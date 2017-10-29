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На матче "Зенит" - "Локомотив" ожидается до 48 тысяч зрителей

На матче 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" ожидается до 48 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба питерского клуба.

"Локомотив" в Санкт-Петербурге на сегодняшней игре поддержат до 2 тысяч болельщиков.

"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер — в зеленом; гости — в белой форме, голкипер — в бордовом.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 12:19
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(0)
№12 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
В СВИН-Арену уже давно никто не ходить!!

мощный аргументsmile мельчает Питер,болельщики зенита все утро мне рассказывали в унисон про сверх посещаемость и про различные акции для родителей и детей,а тут такой конфуз приключился,нет вам веры,даже бесплатно уже не можете заинтересовать народ,посмотрел зритель на качество продукта и добрый вечер ребята
Регистрация: 6.04.2016
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:59) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: капля никотина
Сколько бесплатных в топку накидали то?

Всё бесплатно, Любовь не продашь .
" А тем кто на галерке, пусть потрясут своими украшениями". Битлз.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:58) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Сколько бесплатных в топку накидали то?

Все 67000 раздавали бесплатно как флаеры..
Ну на что там смотреть? Будет унылое зрелище.. Блевотень.. Играли два гамна..
Вот и решили выходной выходным сделать болельщики ..продуктивнее с семьей время провести чем сходить на это блевотошоу с протекаемыми мозгами госбюджетных газпрома и ржд..
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: SHIGA
П.с а кратко.. Сегодня играют госбюджетные передасты со щлюхами.. Тупое бей-беги.. Гавно матч.. Гавно команды..

Отсосали вчера? Вот молчите и не хрюкайте.
Регистрация: 27.09.2015
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
все меньше и меньше,но ближе к реальной истине,стыдно наверное стало постоянно завышать,мельчает Питер,главный матч первого круга и такой конфуз,неужели кастрюльки сняли и стали понимать что откуда берется,но сомневаюсь я что то


В СВИН-Арену уже давно никто не ходить!!
Регистрация: 14.12.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:49) #
  • -3
  •  (7)
online

Сколько бесплатных в топку накидали то?
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Играют два "лидера ", "два гранда" Рпфл( тут в щале смех ?), два госбюджетных клуба страны, противостояние Москвы и питера, игра за шесть очков, игра за первое место можно так сказать.. Одним удержать и оторваться а другим обойти и на первое.. И такое слабое посещение матча..
Куйня ща рейтинг накрутят.. Студентов загонят.. Бабушкам бесплатные билеты вместо лекарств будут и будут трещать во все бюджетные трубы что это супер матч.. Интрига joy
П.с а кратко.. Сегодня играют госбюджетные передасты со ш***ами.. Тупое бей-беги.. Гавно матч.. Гавно команды..

Не то что вчера играли гранды)Особенно Спартак)Который как всегда в концовке обломался)Фирменная фишка Карреры.Унылый перекат мяча по полю,ведя в счете и облом в конце.На матчи Спартака больше двадцати тысяч не ходит,и если матч Локо и Зенита шлак с сорока,то что тогда Спартак по твоему рейтингу?Вы хоть разок свою свинАрену заполните)Пока номинальный шампиньон России)Ох,из под Петковича вам испанцы накидают)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 12:47) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
все меньше и меньше,но ближе к реальной истине,стыдно наверное стало постоянно завышать,мельчает Питер,главный матч первого круга и такой конфуз,неужели кастрюльки сняли и стали понимать что откуда берется,но сомневаюсь я что то
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:44) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Играют два "лидера ", "два гранда" Рпфл( тут в зале смех joy ), два госбюджетных клуба страны, противостояние Москвы и питера, игра за шесть очков, игра за первое место можно так сказать.. Одним удержать и оторваться а другим обойти и на первое.. И такое слабое посещение матча..
Куйня ща рейтинг накрутят.. Студентов загонят.. Бабушкам бесплатные билеты вместо лекарств дадут и будут трещать во все бюджетные трубы что это супер матч.. Интрига joy
П.с а кратко.. Сегодня играют госбюджетные передасты со щлюхами.. Тупое бей-беги.. Гавно матч.. Гавно команды..
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: spiri (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ну,дай то Бог,чтобы хорошо сыграли! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Crowley172
Чет мало

завтра понедельник, тяжёлый день


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Crowley172 (Сегодня, 12:30) #
  • -4
  •  (4)

Чет мало
Регистрация: 15.10.2016
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