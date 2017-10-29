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Константин Генич: "Локомотив" закроется, упрется, будет искать шансы в контратаках

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив".

"Самая интересная игра тура, еще одна битва двух столиц. Вы, кстати, знали, что в РФПЛ с этого сезона поменялся регламент? В случае равенства очков теперь первый показатель – личные встречи, а не количество побед, как было раньше. Пока "Локомотив" с "Зенитом" не сыграли, собственно, поэтому москвичи опережают конкурента по другим дополнительным показателям.

"Зенит" выглядел немного скованной и закрепощенной командой против ЦСКА. Но так его заставили выглядеть сами армейцы. Когда петербуржцам даешь возможность почувствовать кураж и силу, остановить их становится сложно. Многие считают, что "Локомотив" заслуженно лидирует, что у команды поставленная игра и футболисты, делающие разницу и результат, как, например, Фернандеш. Но мне кажется, "Локо" в этом сезоне очков немного перебрал, ему больше, чем другим, сопутствовала удача в ряде моментов, и сейчас "Зенит" чуть-чуть, но лучше. Этого чуть-чуть должно хватить в воскресенье для победы.

"Локомотив" закроется, упрется, будет искать шансы в контратаках. Но "Зениту" дома против таких команд, которые идут высоко (на тот момент – "Спартак", "Ахмат") привычно разбираться с соперником. Думаю, хозяева выиграют с разницей в два мяча", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Теги: Генич Локомотив Зенит
Сегодня, 12:38
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
[/quote]мне кажется, "Локо" в этом сезоне очков немного перебрал[quote]

Пить меньше надо.
Регистрация: 29.10.2010
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