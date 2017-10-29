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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Николай Наумов: "Локомотив" точно не проиграет "Зениту"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от матча москвичей с "Зенитом" в 15-м туре РФПЛ.
"Сегодня "Локомотиву" предстоит непростой матч против "Зенита". Несмотря на не самую длинную скамейку "Локо", она очень высокого качества. Эту встречу пропускает Дмитрий Тарасов, но его легко может заменить Коломейцев или другой игрок, которого поставит Юрий Сёмин.
У "Зенита" будет отсутствовать Паредес. Уверен, что "Локо" справится с питерской командой. Борьба будет упорная, и скорее всего матч закончится вничью или победой "Локо". Как правило, в Санкт-Петербурге "Локомотив" играет хорошо и уверенно. "Зениту" он точно не проиграет, я ставлю на ничью", - цитирует Наумова "Чемпионат.сом".
"Сегодня "Локомотиву" предстоит непростой матч против "Зенита". Несмотря на не самую длинную скамейку "Локо", она очень высокого качества. Эту встречу пропускает Дмитрий Тарасов, но его легко может заменить Коломейцев или другой игрок, которого поставит Юрий Сёмин.
У "Зенита" будет отсутствовать Паредес. Уверен, что "Локо" справится с питерской командой. Борьба будет упорная, и скорее всего матч закончится вничью или победой "Локо". Как правило, в Санкт-Петербурге "Локомотив" играет хорошо и уверенно. "Зениту" он точно не проиграет, я ставлю на ничью", - цитирует Наумова "Чемпионат.сом".
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