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Николай Наумов: "Локомотив" точно не проиграет "Зениту"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от матча москвичей с "Зенитом" в 15-м туре РФПЛ.

"Сегодня "Локомотиву" предстоит непростой матч против "Зенита". Несмотря на не самую длинную скамейку "Локо", она очень высокого качества. Эту встречу пропускает Дмитрий Тарасов, но его легко может заменить Коломейцев или другой игрок, которого поставит Юрий Сёмин.

У "Зенита" будет отсутствовать Паредес. Уверен, что "Локо" справится с питерской командой. Борьба будет упорная, и скорее всего матч закончится вничью или победой "Локо". Как правило, в Санкт-Петербурге "Локомотив" играет хорошо и уверенно. "Зениту" он точно не проиграет, я ставлю на ничью", - цитирует Наумова "Чемпионат.сом".
Теги: Наумов Локомотив Зенит
Сегодня, 13:25
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(3)
№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
Вы....ещё не в тюрьме?


В России таких не сажают, тут всему есть своя цена. Такие просто откупаются..


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Регистрация: 25.10.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (4)

Вы....ещё не в тюрьме?..и не в Англии.?...говорите...пока....время ....ждёт пока...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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