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Руслан Нигматуллин: "Зенит" проверит, реально ли "Локомотив" претендует на золото

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России, в котором "железнодорожники" на выезде сыграют с "Зенитом".

"Афиша великолепная, встречаются два лидера российского чемпионата. Если лидерство "Зенита" предполагалось многими, то первое место "Локомотива", скорее, нет. В какой-то степени "Локомотив" неожиданно лидирует. Сегодня для железнодорожников будет очень серьезная проверка, насколько они реально могут претендовать на чемпионство. У "Локомотива" есть очковое преимущество над другими соперниками, но сейчас игра с прямым конкурентом, матч с "Зенитом" будет за шесть очков. Будет очень серьезная борьба. Я предполагаю, что "Зенит" и "Локомотив" сыграют вничью – 1:1", - цитирует Нигматуллина "Р-Спорт".
Теги: Нигматуллин Локомотив Зенит
Сегодня, 13:45
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чёта я не понял,кто кого проверять будет?А с чего ты взял,что Зенит будет проверять Локо?А может быть наоборот?
Регистрация: 2.04.2012
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