Гаджи Гаджиев: у нас не получилось цельной игры

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче 15-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1)."У нас не получилось цельной игры, на протяжении 90 минут играть в относительно высоком темпе. Если взять первую половину первого тайма и второй тайм после пропущенного гола, то это игра, в которую мы можем и должны показывать.В конце первого тайма и в начале второго лучше играл "Урал", они лучше контролируют мяч, и мы не играли в более высоком темпе", – сказал Гаджиев.