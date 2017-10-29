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Дмитрий Булыкин: хочется, чтобы "Локомотив" выиграл 2:1

Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РФПЛ "Зенит" - "Локомотив".

"Жду красивой игры, всё-таки встречаются два лидера чемпионата. Хочется, чтобы игра была с голами. У "Зенита" состав сильнее? У "Локомотива" тоже очень хороший состав, который не первый год доказывает, что он способен выполнять поставленные задачи. Всё будет зависеть от ошибок, которые будут допускать команды. Кто сможет использовать чужие ошибки лучше, тот и победит. Что касается дисквалификации Паредеса, то, на мой взгляд, нельзя точно сказать, насколько эта потеря будет серьёзной. Сам Манчини ещё не до конца понял, чего стоят его игроки. Состав очень часто подвергается ротации в питерском клубе. У "Зенита" собраны футболисты высокого уровня, но как они будут играть в команде, насколько успешно они интегрируется в систему, мы узнаем только в конце чемпионата. Что касается итогового счёта, то хочется, чтобы "Локомотив" выиграл 2:1", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
Теги: Булыкин Локомотив Зенит
Сегодня, 14:20
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(3)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давайте девки сожмите булки.. И сгоняйте ничью !
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 14:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
я боюсь загадывать, матч очень сложный. Болельщики Зенита нас уже порвали заранее, я честно говорю, что матч на 3 результата. То, что не будет Паредаса для нас очень хорошо, как говорит один мой приятель-спартач(сам опорник) в Зените таких опорников еще не было(ну Игорек Денисов где-то близко). Но в целом я очень надеюсь на прогноз Булки, у самого такие-же мысли. Хотя если влетим 0-3 или скатаем вату 0-0 я тоже не удивлюсь. Но Сёмин- это Сёмин smirk
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
я согласен на победу 0-1


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 14:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Блин мне такой же счёт приснился сегодня. Но из меня ясновидящий хреновый


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Регистрация: 3.05.2012
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