Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:16
В МГИМО открыли бюст Льву Яшину (2)
В МГИМО открыли бюст Льву Яшину (2)
Вчера, 23:29
Жозе Моуринью: "МЮ" сегодня заслужил победу
Жозе Моуринью: "МЮ" сегодня заслужил победу
Вчера, 23:19
Дмитрий Баринов: меня поражает форма Сёмина в таком возрасте (2)
Дмитрий Баринов: меня поражает форма Сёмина в таком возрасте (2)
Вчера, 23:01
"Нант" на выезде уступил "Дижону"
"Нант" на выезде уступил "Дижону"
Вчера, 22:40
Массимо Каррера: не планировали давить "Ростов" через центр. Готовили игру по-другому (видео) (4)
Массимо Каррера: не планировали давить "Ростов" через центр. Готовили игру по-другому (видео) (4)
Вчера, 22:38
Аллегри: Игуаин должен требовать от себя большего
Аллегри: Игуаин должен требовать от себя большего
Вчера, 22:24
Анзор Кавазашвили: удивила игра "Спартака" в обороне (5)
Анзор Кавазашвили: удивила игра "Спартака" в обороне (5)
Вчера, 21:44
Леонид Кучук: за подобные слова иногда и морду бьют (8)
Леонид Кучук: за подобные слова иногда и морду бьют (8)
Вчера, 21:39
«Челси» переиграл «Борнмут» (2)
«Челси» переиграл «Борнмут» (2)
Дмитрий Булыкин: хочется, чтобы "Локомотив" выиграл 2:1
Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РФПЛ "Зенит" - "Локомотив".
"Жду красивой игры, всё-таки встречаются два лидера чемпионата. Хочется, чтобы игра была с голами. У "Зенита" состав сильнее? У "Локомотива" тоже очень хороший состав, который не первый год доказывает, что он способен выполнять поставленные задачи. Всё будет зависеть от ошибок, которые будут допускать команды. Кто сможет использовать чужие ошибки лучше, тот и победит. Что касается дисквалификации Паредеса, то, на мой взгляд, нельзя точно сказать, насколько эта потеря будет серьёзной. Сам Манчини ещё не до конца понял, чего стоят его игроки. Состав очень часто подвергается ротации в питерском клубе. У "Зенита" собраны футболисты высокого уровня, но как они будут играть в команде, насколько успешно они интегрируется в систему, мы узнаем только в конце чемпионата. Что касается итогового счёта, то хочется, чтобы "Локомотив" выиграл 2:1", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
"Жду красивой игры, всё-таки встречаются два лидера чемпионата. Хочется, чтобы игра была с голами. У "Зенита" состав сильнее? У "Локомотива" тоже очень хороший состав, который не первый год доказывает, что он способен выполнять поставленные задачи. Всё будет зависеть от ошибок, которые будут допускать команды. Кто сможет использовать чужие ошибки лучше, тот и победит. Что касается дисквалификации Паредеса, то, на мой взгляд, нельзя точно сказать, насколько эта потеря будет серьёзной. Сам Манчини ещё не до конца понял, чего стоят его игроки. Состав очень часто подвергается ротации в питерском клубе. У "Зенита" собраны футболисты высокого уровня, но как они будут играть в команде, насколько успешно они интегрируется в систему, мы узнаем только в конце чемпионата. Что касается итогового счёта, то хочется, чтобы "Локомотив" выиграл 2:1", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.