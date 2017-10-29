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Егор Титов: в голове не укладывается, как "Краснодар" не забивает четыре матча подряд

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов дал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ "Краснодар" - "СКА-Хабаровск".

"Краснодар" продолжает падение. Последняя победа была достигнута более месяца назад, тогда удалось победить в Махачкале 5:1. Кто бы мог подумать, что после этого краснодарцы начнут проигрывать. Четыре поражения кряду, да и ещё и без забитых мячей. В голове не укладывается. Нужно быть в команде, чтобы понимать причину проблем. Вроде бы "СКА-Хабаровск" дома краснодарцы обязаны побеждать. Но, судя по всему, не всё гладко у «Краснодара» внутри команды. В каком настроении выйдут футболисты, воспринимают ли они указания тренера? Мне кажется, что это будет очень тяжелый матч для хозяев. "СКА-Хабаровск" освоился в премьер-лиги и время от времени готов давать бой командам, которые гораздо лучше укомплектованы. Довбня очень много выручает. Если "Краснодар" и забьет, то ближе к концу игры. Поставлю на "тотал меньше 1,5 мяча", - цитирует Титова "Рейтинг букмекеров".
Теги: Титов Краснодар СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:26
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это потому что голова у тебя опилками набита...
Регистрация: 19.03.2010
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