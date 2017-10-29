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Анатолий Бышовец: футболисты "Локомотива" по уровню индивидуального мастерства не уступают игрокам "Зенита"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ "Зенит" - "Локомотив".

"Центральный матч, встречаются два лидера с равными шансами на победу в осеннем чемпионате. Мне кажется, что команды подошли к этой игре в несколько разном психологическом состоянии. Последние матчи "Зенит" проводит несколько ниже своих возможностей, но, мне кажется, что это в большей степени будет мотивировать "Зенит", играющий дома.

Что касается самого матча, его содержания, тактики, структуры командных действий, то в какой-то степени для "Локомотива" благоприятно, что он будет играть на выезде. Их компактная структура игры в пять защитников и два центральных полузащитника, конечно, создадут проблемы для атаки "Зенита". Это также позволит сыграть на контратаках, тем более, что сегодня Фернандеш, братья Миранчуки, Эдер, Фарфан – игроки, которые в целом не уступают по уровню индивидуального мастерства игрокам "Зенита".

Что кажется очень важным? Если начало матча будет сыграно хозяевами с инициативой и результативно, то я думаю, что шансы «Зенита» будут несколько выше. В противном случае, с каждой минутой, к концу матча шансы "Локомотива" будут возрастать, если на табло будут нули.

Равенство по многим составным. Мне думается, что ничейный результат здесь отображает объективно сегодняшнее соотношение факторов, которые влияют на результат", - цитирует Бышовца "Рейтинг букмекеров".
Теги: Бышовец Зенит Локомотив
Сегодня, 15:32
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№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: SHIGA
Все правильно.. Набрали аргентинского шлака и пол ростова и все это в 80 млн евро.нормально так деньги отмыли. А уровень как у локо joy

И такие два гамна делят первое место..
Сдулись кони, хромает Спартак, Бердыев в Рубине интриги распутывает.. Шалимов краснодар сливает.. А эти два гомна на первое место вышли..
Уровень нашего колхоза Рпфл реально падает

Как и в прошлом чемпе?)Сливался Слуцкий,ушел Кононов,в Зените чудил Плаческу,Строил Локо Семин,а Ростов играл в Европе,и на этом фоне убогий Спартак на диком фарте,забивая один мячик и имея у своих ворот по пять голевых за матч чудом взял золото в реальной борьбе)Спартак в этом году показывает свой уровень)Днища.Я все жду когда Промеса сломают капитально что бы посмотреть сколько вы без него забьете и за какое место тогда будете бороться на равных с Ростовом,Уралом и Уфой.

Желать травмы игроком может только последний питр из ленинграда..соси куй уебище
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: SHIGA
Все правильно.. Набрали аргентинского шлака и пол ростова и все это в 80 млн евро.нормально так деньги отмыли. А уровень как у локо joy

И такие два гамна делят первое место..
Сдулись кони, хромает Спартак, Бердыев в Рубине интриги распутывает.. Шалимов краснодар сливает.. А эти два гомна на первое место вышли..
Уровень нашего колхоза Рпфл реально падает

Как и в прошлом чемпе?)Сливался Слуцкий,ушел Кононов,в Зените чудил Плаческу,Строил Локо Семин,а Ростов играл в Европе,и на этом фоне убогий Спартак на диком фарте,забивая один мячик и имея у своих ворот по пять голевых за матч чудом взял золото в реальной борьбе)Спартак в этом году показывает свой уровень)Днища.Я все жду когда Промеса сломают капитально что бы посмотреть сколько вы без него забьете и за какое место тогда будете бороться на равных с Ростовом,Уралом и Уфой.


Ты посмотри в этом сезоне и в прошлом,сколько мы без Промеса забили,тогда может поумнеешь.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:00) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Все правильно.. Набрали аргентинского шлака и пол ростова и все это в 80 млн евро.нормально так деньги отмыли. А уровень как у локо joy

И такие два гамна делят первое место..
Сдулись кони, хромает Спартак, Бердыев в Рубине интриги распутывает.. Шалимов краснодар сливает.. А эти два гомна на первое место вышли..
Уровень нашего колхоза Рпфл реально падает

Как и в прошлом чемпе?)Сливался Слуцкий,ушел Кононов,в Зените чудил Плаческу,Строил Локо Семин,а Ростов играл в Европе,и на этом фоне убогий Спартак на диком фарте,забивая один мячик и имея у своих ворот по пять голевых за матч чудом взял золото в реальной борьбе)Спартак в этом году показывает свой уровень)Днища.Я все жду когда Промеса сломают капитально что бы посмотреть сколько вы без него забьете и за какое место тогда будете бороться на равных с Ростовом,Уралом и Уфой.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:47) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно.. Набрали аргентинского шлака и пол ростова и все это в 80 млн евро.нормально так деньги отмыли. А уровень как у локо joy

И такие два гамна делят первое место..
Сдулись кони, хромает Спартак, Бердыев в Рубине интриги распутывает.. Шалимов краснодар сливает.. А эти два гомна на первое место вышли..
Уровень нашего колхоза Рпфл реально падает
Регистрация: 22.05.2015
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