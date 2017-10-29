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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: футболисты "Локомотива" по уровню индивидуального мастерства не уступают игрокам "Зенита"
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ "Зенит" - "Локомотив".
"Центральный матч, встречаются два лидера с равными шансами на победу в осеннем чемпионате. Мне кажется, что команды подошли к этой игре в несколько разном психологическом состоянии. Последние матчи "Зенит" проводит несколько ниже своих возможностей, но, мне кажется, что это в большей степени будет мотивировать "Зенит", играющий дома.
Что касается самого матча, его содержания, тактики, структуры командных действий, то в какой-то степени для "Локомотива" благоприятно, что он будет играть на выезде. Их компактная структура игры в пять защитников и два центральных полузащитника, конечно, создадут проблемы для атаки "Зенита". Это также позволит сыграть на контратаках, тем более, что сегодня Фернандеш, братья Миранчуки, Эдер, Фарфан – игроки, которые в целом не уступают по уровню индивидуального мастерства игрокам "Зенита".
Что кажется очень важным? Если начало матча будет сыграно хозяевами с инициативой и результативно, то я думаю, что шансы «Зенита» будут несколько выше. В противном случае, с каждой минутой, к концу матча шансы "Локомотива" будут возрастать, если на табло будут нули.
Равенство по многим составным. Мне думается, что ничейный результат здесь отображает объективно сегодняшнее соотношение факторов, которые влияют на результат", - цитирует Бышовца "Рейтинг букмекеров".
"Центральный матч, встречаются два лидера с равными шансами на победу в осеннем чемпионате. Мне кажется, что команды подошли к этой игре в несколько разном психологическом состоянии. Последние матчи "Зенит" проводит несколько ниже своих возможностей, но, мне кажется, что это в большей степени будет мотивировать "Зенит", играющий дома.
Что касается самого матча, его содержания, тактики, структуры командных действий, то в какой-то степени для "Локомотива" благоприятно, что он будет играть на выезде. Их компактная структура игры в пять защитников и два центральных полузащитника, конечно, создадут проблемы для атаки "Зенита". Это также позволит сыграть на контратаках, тем более, что сегодня Фернандеш, братья Миранчуки, Эдер, Фарфан – игроки, которые в целом не уступают по уровню индивидуального мастерства игрокам "Зенита".
Что кажется очень важным? Если начало матча будет сыграно хозяевами с инициативой и результативно, то я думаю, что шансы «Зенита» будут несколько выше. В противном случае, с каждой минутой, к концу матча шансы "Локомотива" будут возрастать, если на табло будут нули.
Равенство по многим составным. Мне думается, что ничейный результат здесь отображает объективно сегодняшнее соотношение факторов, которые влияют на результат", - цитирует Бышовца "Рейтинг букмекеров".
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