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Домашние матчи "Зенита" в первом круге посетили почти 310 тысяч зрителей

Средняя посещаемость матчей "Зенита" на своем стадионе в Премьер-лиге составила 44179 болельщиков.

Сине-бело-голубые по этому показателю в полтора раз опережают ближайшего преследователя, московский "Спартак" (194 117), и почти в два раза — "Краснодар" (162 265). Самым посещаемым матчем первой части сезона стала встреча со "Спартаком" (53 359), на втором месте — игра с "Ростовом" (50 404), на третьем — с "Локомотивом" (45 829).

"Зенит" входит в число самых посещаемых команд Европы, занимая 33-е место — матчи петербуржцев собирают больше зрителей, чем стадионы "Ромы", "Валенсии", "Челси", "Ювентуса", "Порту" и "Лестера".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 16:08
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№2 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Ну всё! Не зря мильярд баксов потрачено освоено! Тлицать тлетьи в Европе! И это ещё не смотря на происки бакланов!bowtie


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:13) #
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  •  (6)

Ура ! Ура! Ура !!!
Регистрация: 9.09.2016
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