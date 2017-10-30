Домашние матчи "Зенита" в первом круге посетили почти 310 тысяч зрителей

Средняя посещаемость матчей "Зенита" на своем стадионе в Премьер-лиге составила 44179 болельщиков.Сине-бело-голубые по этому показателю в полтора раз опережают ближайшего преследователя, московский "Спартак" (194 117), и почти в два раза — "Краснодар" (162 265). Самым посещаемым матчем первой части сезона стала встреча со "Спартаком" (53 359), на втором месте — игра с "Ростовом" (50 404), на третьем — с "Локомотивом" (45 829)."Зенит" входит в число самых посещаемых команд Европы, занимая 33-е место — матчи петербуржцев собирают больше зрителей, чем стадионы "Ромы", "Валенсии", "Челси", "Ювентуса", "Порту" и "Лестера".