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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков: рад вернуться в сборную
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков прокомментировал возвращение в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Последний раз Глушаков выходил на поле в футболке сборной России 24 июня в матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).
"Нас ждут матчи против топовых сборных. Очень интересно будет сыграть против Аргентины и Испании. Рад вернуться в сборную, потому что после Кубка конфедераций я ещё не вызывался, то из-за травмы, то по решению тренерского штаба. Но сейчас готов помочь команде. Не скажу, что я ожидал вызова в сборную, но всегда готов и рад вызову. Я делал своё дело, играл, тренировался, выбор оставался уже за тренером. Выделять из двух сборных какую-то одну не буду. И Аргентина, и Испания – квалифицированные команды с квалифицированными исполнителями. Хочется сыграть против обеих", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
"Нас ждут матчи против топовых сборных. Очень интересно будет сыграть против Аргентины и Испании. Рад вернуться в сборную, потому что после Кубка конфедераций я ещё не вызывался, то из-за травмы, то по решению тренерского штаба. Но сейчас готов помочь команде. Не скажу, что я ожидал вызова в сборную, но всегда готов и рад вызову. Я делал своё дело, играл, тренировался, выбор оставался уже за тренером. Выделять из двух сборных какую-то одну не буду. И Аргентина, и Испания – квалифицированные команды с квалифицированными исполнителями. Хочется сыграть против обеих", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
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