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Денис Глушаков: рад вернуться в сборную

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков прокомментировал возвращение в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Последний раз Глушаков выходил на поле в футболке сборной России 24 июня в матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

"Нас ждут матчи против топовых сборных. Очень интересно будет сыграть против Аргентины и Испании. Рад вернуться в сборную, потому что после Кубка конфедераций я ещё не вызывался, то из-за травмы, то по решению тренерского штаба. Но сейчас готов помочь команде. Не скажу, что я ожидал вызова в сборную, но всегда готов и рад вызову. Я делал своё дело, играл, тренировался, выбор оставался уже за тренером. Выделять из двух сборных какую-то одну не буду. И Аргентина, и Испания – квалифицированные команды с квалифицированными исполнителями. Хочется сыграть против обеих", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Сборная России Сборная Аргентины Сборная Испании
Сегодня, 18:00
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№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ты то, понятно, рад, а вот болельщики....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отдохни, епт! Силенок поднаберись!
Неугомонный!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тебя и на матч Спартака не хватает, а ты радостно рвёшь седалище на восемь стульев сразу....

млять.. что заминусовалимлять ?

одно деломлять- быть капитаном команды, сеть на жопу вместе с ней и отбиваться по полчаса от всяких днищ, просирая всё на свете..

и другое дело- быть Капитаном- и вести за собой коллектив, рвать соперника, убеждать сомневающихся, своим примером подбадривать приунывших, изменять игру на ходу- чего Глушаку никуя не хватает...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:10) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Тебе оно нахер надо?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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