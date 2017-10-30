Сергей Семак: против такой команды как "Рубин" отыгрываться очень сложно

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу над "Рубином" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России."Игра была очень тяжелая. Мы неудачно начали, пропустили быстрый гол. Против такой команды как "Рубин" отыгрываться очень сложно. Но смогли отыграться. В целом игра была равная, было очень много борьбы. В концовке нам повезло больше и мы добились победы. Была ничейная игра, в которой удача улыбнулась нам", - сказал Семак в эфире канала "Наш футбол".