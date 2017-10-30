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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Семак: против такой команды как "Рубин" отыгрываться очень сложно
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу над "Рубином" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.
"Игра была очень тяжелая. Мы неудачно начали, пропустили быстрый гол. Против такой команды как "Рубин" отыгрываться очень сложно. Но смогли отыграться. В целом игра была равная, было очень много борьбы. В концовке нам повезло больше и мы добились победы. Была ничейная игра, в которой удача улыбнулась нам", - сказал Семак в эфире канала "Наш футбол".
"Игра была очень тяжелая. Мы неудачно начали, пропустили быстрый гол. Против такой команды как "Рубин" отыгрываться очень сложно. Но смогли отыграться. В целом игра была равная, было очень много борьбы. В концовке нам повезло больше и мы добились победы. Была ничейная игра, в которой удача улыбнулась нам", - сказал Семак в эфире канала "Наш футбол".
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