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Сергей Семак: против такой команды как "Рубин" отыгрываться очень сложно

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу над "Рубином" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Игра была очень тяжелая. Мы неудачно начали, пропустили быстрый гол. Против такой команды как "Рубин" отыгрываться очень сложно. Но смогли отыграться. В целом игра была равная, было очень много борьбы. В концовке нам повезло больше и мы добились победы. Была ничейная игра, в которой удача улыбнулась нам", - сказал Семак в эфире канала "Наш футбол".
Теги: Семак Уфа Рубин
Сегодня, 19:16
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