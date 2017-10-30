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Владимир Дядюн: моя главная задача – реализовать до конца свой потенциал

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн рассказал, почему перешёл в донской клуб.

– По разным причинам я был без футбола целый год. Долго восстанавливался, хотел вернуться на поле, но понял, что оставаться в "Рубине" не было смысла. В итоге получил предложение просто потренироваться в "Ростове", на которое охотно согласился. Провел несколько контрольных матчей, и мне предложили остаться. После паузы было сложно играть даже в товарищеских встречах, но потом я втянулся.

– Вам никто не обещал, что точно возьмут в команду?

– Я все понимал и объективно оценивал ситуацию, все-таки целых 14 месяцев не было возможности выйти на футбольное поле. В такой ситуации мне никто ничего не мог обещать. Я должен работать и выкладываться, показывать все, на что способен. Только так можно попасть в стартовый состав.

– Что чувствует футболист, когда не выходит на поле больше года?

– Ничего хорошего. У меня было большое желание играть, доказать, прежде всего, себе, что я чего-то достоин. Было важно просто быть в команде, помогать ей. Моя главная задача – реализовать до конца свой потенциал.

– Осталось чувство недосказанности?

– Мечтаю вернуться на уровень, который показывал прежде. Если я это делал раньше, почему не могу сделать вновь?

- Задумывался, что будешь делать после окончания карьеры?

- Периодически думаю об этом. Но тренером себя не вижу. Как сказал один наставник, который в прошлом был игроком, "чтобы стать тренером, нужно убить в себе футболиста". Сейчас же я просто хочу играть в футбол.

ФК "Ростов"
Теги: Дядюн
Сегодня, 19:34
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:45) #
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потенциал надо было ещё лет 5 назад реализовывать. Теперь уже и завязывать скоро пора.


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