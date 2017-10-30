Владимир Дядюн: моя главная задача – реализовать до конца свой потенциал

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн рассказал, почему перешёл в донской клуб.– По разным причинам я был без футбола целый год. Долго восстанавливался, хотел вернуться на поле, но понял, что оставаться в "Рубине" не было смысла. В итоге получил предложение просто потренироваться в "Ростове", на которое охотно согласился. Провел несколько контрольных матчей, и мне предложили остаться. После паузы было сложно играть даже в товарищеских встречах, но потом я втянулся.– Я все понимал и объективно оценивал ситуацию, все-таки целых 14 месяцев не было возможности выйти на футбольное поле. В такой ситуации мне никто ничего не мог обещать. Я должен работать и выкладываться, показывать все, на что способен. Только так можно попасть в стартовый состав.– Ничего хорошего. У меня было большое желание играть, доказать, прежде всего, себе, что я чего-то достоин. Было важно просто быть в команде, помогать ей. Моя главная задача – реализовать до конца свой потенциал.– Мечтаю вернуться на уровень, который показывал прежде. Если я это делал раньше, почему не могу сделать вновь?- Периодически думаю об этом. Но тренером себя не вижу. Как сказал один наставник, который в прошлом был игроком, "чтобы стать тренером, нужно убить в себе футболиста". Сейчас же я просто хочу играть в футбол.