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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков: Каррера пока точно не топ-тренер
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере.
"Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер.
Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона", - цитирует Глушакова "Советский спорт".
"Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер.
Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона", - цитирует Глушакова "Советский спорт".
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