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Денис Глушаков: Каррера пока точно не топ-тренер

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере.

"Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер.

Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона", - цитирует Глушакова "Советский спорт".
Теги: Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 20:10
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27
(5)
№27 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Пивовед
да.
это вброс.

Вброс твои ссылки, а это сор, ...из избушки на свинячьих ножках. confused


не можешь грызть- соси..

понятно, что тебе ума не хватит зайти на сайт сСпорта и просмотреть интервью Глушака..

тебе физиологичнее срать здесь.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№26 Написал: grisha (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гринч
ДЕНИС ГЛУШАКОВ: КАРРЕРА ПОКА ТОЧНО НЕ ТОП-ТРЕНЕР...

А ты то что топ-игрок...хр...н ты свин...й

То, что идиот кричит слепому, что он слепой, не делает идиота человеком, а Глушака - игроком
Регистрация: 19.04.2017
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
да.
это вброс.

Вброс твои ссылки, а это сор, ...из избушки на свинячьих ножках. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 21:07) #
  • +3
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online

ДЕНИС ГЛУШАКОВ: КАРРЕРА ПОКА ТОЧНО НЕ ТОП-ТРЕНЕР...

А ты то что топ-игрок...хр...н ты свин...й


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:06) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
да.
это вброс.

http://www.s ov s port.ru/football/articles/1007460-video-denis-glushakov-otvechaet-na-voprosy-v-prjamom-efire

Это самое интервью Глушакова. Вопрос о Макаре смотреть с 39.40

На ССпорте видеоинтервью.
РуФу не пропускает на него прямую ссылку.

а так же видно, что видео подрезано слегка


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№22 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 21:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У Глушакова открываются глаза.
Может это начало выздоровления Спартака?
Регистрация: 3.04.2016
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:55) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если тренер возглавляет не топ-команду, это совершенно не значит, что он не топ.
А что касается непосредственно Карреры, то тут сошлось два в одном: и он не топ, и команда его.
Глобус прав, что от него как-то, до смущения, странно слышать. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:51) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»

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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№19 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:51) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дениска, каким ты был, таким остался. Хочешь казаться умным - молчи.
Регистрация: 29.10.2010
№18 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:46) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Так первый шаг к не выигрышу в Севилье сделан, глушак открыл рот


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Но и ты не топ игрок.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Охренеть!
Думаю, завтра Глушаков скажет, что либо он такого не говорил, типар, происки, либо его не так перевели с матерного на русский!
Говорил ведь, не дружи с дзюбой, заразно!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№15 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 20:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Глушаков выступил протеже Массимо, теперь решил валить его.
Ясно одно- 6-8 место в этом сезоне у Спартака будет при таких раскладах в команде.
Регистрация: 19.10.2008
№14 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 20:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какое-то двусмысленное интервью.
С одной стороны- и сам Каррера не считает себя топ-тренером.
С другой - не дело капитана команды рассуждать публично о своем тренере. Примеры имеются.
Регистрация: 7.06.2017
№13 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
дело дзюбы .

Тело Игорька прочно закоренилось в рекордах ЛЧ как минимум до 22 века


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:34) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
а не вброс ли это ?
Глушаков об этом интервью знает ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
То что это так никто и не спорит.
Но нельзя это говорить публично.
Дурак ты, Дениска confused
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
фигня какая-то - по моему некорректно игроку давать оценки своему тренеру.

судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона", - цитирует Глушакова
..............
это что вообще такое..


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№9 Написал: fd65 (Сегодня, 20:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
дело дзюбы прочно укоренилось в пищевике.

И с успехом клонируется Игрочишкой в болотной трясине.....
Регистрация: 3.12.2016
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Так никто и не спорит...но, тысяча чертей, не капитану это вслух говорить....профессиональная этика и не только, отсутствует начисто...
Регистрация: 15.12.2013
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Капитан дал команду "фас". В конце этого сезона итальяшки не будет. smiley


Итальяшки не будет , это правда .Вы ему ещё пару-тройку лет компенсацию платить будете , как Спалу и Плаксе . А Дзюба - ваш Капитан !


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:19) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
тренеришка
Регистрация: 20.07.2009
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:17) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона

ваше дело не судить, а выходить и играть, тов-щ Глушаков
если это все реально в таком контексте как выложили, то не очень то красиво звучит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Для Глушакова специально надо пригласить Горлуковича, чтобы потренировал его, только не сильно, а то совсем без мозгов останется!
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 20:16) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Капитан дал команду "фас". В конце этого сезона итальяшки не будет. smiley


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:15) #
  • -9
  •  (17)

дело дзюбы прочно укоренилось в пищевике.
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:11) #
  • -3
  •  (11)
online

ДЕНИС ГЛУШАКОВ: КАРРЕРА ПОКА ТОЧНО НЕ ТОП-ТРЕНЕР

А на лавку не хочешь???


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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