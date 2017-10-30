Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:50
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
12:44
Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини (39)
Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини (39)
Андрей Созин: Денисова нет, потому что это решение тренера, и его надо уважать
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал список футболистов, которых главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).
"Все ждут ответов по Игорю Денисову, как будто на нём свет клином сошёлся. Если бы Станислав Черчесов на неприятные вопросы отвечал в стиле тренера СКА и хоккейной сборной России Олега Знарка, то этих вопросов бы не было. Денисова нет, потому что это решение тренера, и его надо уважать. Никто не спрашивал, почему в команде Лобановского не было Черенкова, а в команде Бескова – других сильных на тот момент игроков. Это видение тренера. Желаю Денисову выиграть всё золото мира с "Локомотивом". Сёмин нашёл к нему ключик, но надо признать, что Игорь не самый простой человек в мире.
На мой взгляд, он может оказаться скрытой угрозой атмосфере в команде. Черчесов вправе выбирать и жертвовать чем-то. Я считаю, что тренер выбирает дисциплину и порядок, хотя, уверен, не сомневается в игровых качествах футболистов. Многие тренеры вызывали в сборную Денисова, а он не приезжал. А сейчас все удивляются, почему Черчесов его не вызывает. Раз тренеру доверили сборную, значит надо доверять его решениям. Сколько было разговоров про Кокорина. Показал усы, смеялся, но Черчесов не посмотрел на это, когда Кокорин стал играть и забивать.
По другим кандидатурам – у каждого жителя страны будет своё мнение. Кому-то не нравится Жирков, кому-то – Смольников. Кто-то спросит: "Почему Швец, а не Тарасов?" Мы можем только понять по итогу – прав он был или нет", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Все ждут ответов по Игорю Денисову, как будто на нём свет клином сошёлся. Если бы Станислав Черчесов на неприятные вопросы отвечал в стиле тренера СКА и хоккейной сборной России Олега Знарка, то этих вопросов бы не было. Денисова нет, потому что это решение тренера, и его надо уважать. Никто не спрашивал, почему в команде Лобановского не было Черенкова, а в команде Бескова – других сильных на тот момент игроков. Это видение тренера. Желаю Денисову выиграть всё золото мира с "Локомотивом". Сёмин нашёл к нему ключик, но надо признать, что Игорь не самый простой человек в мире.
На мой взгляд, он может оказаться скрытой угрозой атмосфере в команде. Черчесов вправе выбирать и жертвовать чем-то. Я считаю, что тренер выбирает дисциплину и порядок, хотя, уверен, не сомневается в игровых качествах футболистов. Многие тренеры вызывали в сборную Денисова, а он не приезжал. А сейчас все удивляются, почему Черчесов его не вызывает. Раз тренеру доверили сборную, значит надо доверять его решениям. Сколько было разговоров про Кокорина. Показал усы, смеялся, но Черчесов не посмотрел на это, когда Кокорин стал играть и забивать.
По другим кандидатурам – у каждого жителя страны будет своё мнение. Кому-то не нравится Жирков, кому-то – Смольников. Кто-то спросит: "Почему Швец, а не Тарасов?" Мы можем только понять по итогу – прав он был или нет", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.