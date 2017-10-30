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Роман Широков: три тура назад и представить не мог, что "Локомотив" будет первым

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал лидерство "Локомотива" в нынешнем сезоне.

"Скажем, тура три назад, я бы не мог представить, что "Локомотив" будет первым. Явным фаворитом чемпионата казался "Зенит". А потом он крупно проиграл "Локо" и опустился на второе место. После победы в последнем Кубке России было понятно, что "Локомотив" — грозная сила. Но сейчас результаты "железнодорожников" превосходят самые смелые ожидания. В том числе и их собственные наверняка.

Что касается игры, я видел вживую матч "Локомотива" с "Краснодаром". На меня команда Юрия Сёмина производит хорошее впечатление уже давно. В последних двух турах она обыграла грозных соперников, потому лидерство заслуженное.

Прямо сейчас команда Юрия Сёмина подтверждает, что готова к чемпионству. Считаю главного тренера "Локомотива" одним из творцов этого успеха. Но не нужно забывать команду, которая сумела воплотить его идеи", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Локомотив
Вчера, 23:22
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