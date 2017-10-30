"Ахмат" объявил об отставке Кононова

"Ахмат" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова. Исполнять его обязанности будет старший тренер команды Михаил Галактионов."Дорогие друзья! После матча 15-го тура с "Анжи" главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки – неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьется много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов", – говорится в сообщении от имени президента клуба Магомеда Даудов.