Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Руслан Нигматуллин: ничто не предвещало разгрома "Зенита", но Юрий Семин переиграл Манчини тактически
Роман Нойштедтер забил в чужие ворота, Луиш Нету - в свои (1)
Главным тренером сборной Австрии стал Франко Фода
Геннадий Орлов: вряд ли была предвзятость, но ошибок Мешков допустил предостаточно (21)
Станислав Черчесов: убежден, что Смолов и Кокорин между собой проговорили какие-то моменты
Вадим Скрипченко: здорово, что мы спасли игру
Олег Кононов: нам не хватило концентрации
ЦСКА перед игрой с "Базелем" тренировался в полном составе (2)
Ничья в кавказском дерби
Станислав Черчесов: позиция крайнего защитника в сборной является, скажем так, дефицитной (1)
Главный тренер "Базеля": мы еще ничего не добились
Криштиану Роналду: конечно, я лучший (7)
Федерация гандбола России поздравила Марадону с днем рождения (12)
Денис Глушаков: Каррера пока точно не топ-тренер (49)
Генподрядчик опроверг сообщения о нехватке аварийных выходов на стадионе в Самаре к ЧМ (1)
"Уфа" одержала волевую победу над "Рубином" (17)
Сборная России поздравила Безуглова с днем рождения
"Ахмат" - "Анжи": cтали известны стартовые составы (1)
Денис Глушаков: рад вернуться в сборную (9)
УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тысяч евро
Вячеслав Колосков: не удивляет вызов Зобнина в сборную, он понимает, что не будет играть
Черчесов продолжает игнорировать Игоря Денисова (19)
На матч "Базель" - ЦСКА продано 32 тысячи билетов
"Ахмат" объявил об отставке Кононова
"Дорогие друзья! После матча 15-го тура с "Анжи" главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки – неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьется много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов", – говорится в сообщении от имени президента клуба Магомеда Даудов.
Repost @lord_095 Дорогие друзья! После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки – неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьётся много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов. #Даудов #Кононов #Ахмат #Футбол #Грозный
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.