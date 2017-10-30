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"Ахмат" объявил об отставке Кононова

"Ахмат" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова. Исполнять его обязанности будет старший тренер команды Михаил Галактионов.

"Дорогие друзья! После матча 15-го тура с "Анжи" главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки – неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьется много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов", – говорится в сообщении от имени президента клуба Магомеда Даудов.

Repost @lord_095 Дорогие друзья! После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки – неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьётся много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов. #Даудов #Кононов #Ахмат #Футбол #Грозный

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Теги: Кононов Ахмат
Сегодня, 00:54
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№2 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 01:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: rwspartach
Скоро походу в цска всплывёт.

за какие заслуги?


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 00:57) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Скоро походу в цска всплывёт.
Регистрация: 1.12.2014
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