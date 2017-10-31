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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Геннадий Орлов: только Кокорин в "Зените" гарцует, как лань
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о последних неудачах "Зенита".
Команда под руководством Роберто Манчини не может выиграть на протяжении четырёх туров РФПЛ, а в последней встрече она проиграла дома "Локомотиву" со счётом 0:3. Нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не забивал в трёх играх турнира подряд.
"11 лет "Зенит" на своём поле не терпел таких разгромных поражений, с 2006 года. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были "Анжи", "Арсенал", и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру.
Что мы можем сегодня сказать, глядя на игроков "Зенита"? Есть ли какой-то футболист, который гарцует, как лань? Только Кокорин, он исключение. Да, он не забивает, но посмотрите на объём его работы. А где партнёры?" — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Чемпионат.сом"
Команда под руководством Роберто Манчини не может выиграть на протяжении четырёх туров РФПЛ, а в последней встрече она проиграла дома "Локомотиву" со счётом 0:3. Нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не забивал в трёх играх турнира подряд.
"11 лет "Зенит" на своём поле не терпел таких разгромных поражений, с 2006 года. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были "Анжи", "Арсенал", и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру.
Что мы можем сегодня сказать, глядя на игроков "Зенита"? Есть ли какой-то футболист, который гарцует, как лань? Только Кокорин, он исключение. Да, он не забивает, но посмотрите на объём его работы. А где партнёры?" — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Чемпионат.сом"
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