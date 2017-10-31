Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА с "Базелем"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Геннадий Орлов: только Кокорин в "Зените" гарцует, как лань

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о последних неудачах "Зенита".

Команда под руководством Роберто Манчини не может выиграть на протяжении четырёх туров РФПЛ, а в последней встрече она проиграла дома "Локомотиву" со счётом 0:3. Нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не забивал в трёх играх турнира подряд.

"11 лет "Зенит" на своём поле не терпел таких разгромных поражений, с 2006 года. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были "Анжи", "Арсенал", и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру.

Что мы можем сегодня сказать, глядя на игроков "Зенита"? Есть ли какой-то футболист, который гарцует, как лань? Только Кокорин, он исключение. Да, он не забивает, но посмотрите на объём его работы. А где партнёры?" — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Зенит Кокорин
Сегодня, 17:11
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:46) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: fd65
гарцуют лошади, а никак не лани...

КоКо гарцует, потому как его впрягли в одну телегу с тяжеловозом Дзюбой.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Гарцуют лошади, или верхом на лошади, лань тут причём? Блеснул дед эрудицией.
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: fd65
Для справки: толковый словарь-

))) Там еще один конфуз есть:
поэтический эпитет у лани какой? ТРЕПЕТНАЯ!!!
Регистрация: 3.06.2014
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
На мой взгляд, команда опустилась на дно

блин, Геннадий, у вас бывает вообще постоянство во мнении?
то после разгрома Вардара вы уже чуть ли не победители ЛЕ, а теперь вот уже на дне
штормит?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Человек с филологическим образованием..... Да будет вам известно, ГСО, что гарцуют лошади, а никак не лани.... И эту чушь несет комментатор, который на полном серьезе считает себя приемником великих комментаторов прошлого- Озерова, Маслаченко, Махарадзе..... А коли уж КоКо гарцует, ему самое место в конюшне, но никак не в болоте...))))
Для справки: толковый словарь-
"гарцевать


несов. неперех.

Умело, красиво ездить верхом; щеголять ловкостью в верховой езде.

Передвигаться подпрыгивая или стоять на месте, непрерывно переступая с ноги на ногу (о лошадях).

перен. разг. Красоваться, стараться произвести впечатление"

Как то так, философ , Гена Орлов......
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
а кто громил Зенит в 2006-м? Гена, что же ты умолчал?

Как не парадоксально но шампиньоны уже 11 лет не способны не только на чужом поле ,но и на своем победить Зенит крупно,а вот сами за эти самые 11 лет унижены четырежды.причем 3-0 это не самое плохое,было и 5-2 и 5-1 и даже 5-0 с очередным левым пендалем в ворота Зенита от арбитра)Это не считая того,что Зенит регулярно меньше четырех Спартаку не отгружает)Чего забыл это то написать?Мне вот еще 2004 нравится.Это когда Сраптак в Москве 3-0 на классе раскатали,с левым пендалем от судейки(ну не мог великий Спартак забить честно никак),отбитым Славой и незамеченным голом Аршавина,который московский арбитр не разглядел,по причине честного судейства,которое в те времена было эпохальное в пользу мяса.


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
а кто громил Зенит в 2006-м? Гена, что же ты умолчал?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.